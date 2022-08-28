Соединение в перезрелых и сушеных фруктах вызывает внезапное повышением давления

«В некоторых случаях некоторые продукты питания, по-видимому, ухудшают симптомы заболевания. Часто это происходит потому, что люди с этим заболеванием страдают от накопления тирамина в крови, что вызывает серьезные побочные эффекты. На самом деле, высокий уровень тирамина в крови связан с несколькими проблемами со здоровьем. Тирамин может заставить нервные клетки высвобождать норэпинефрин, гормон, повышающий кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Люди, у которых уже есть высокое кровяное давление, должны быть осторожны при употреблении продуктов с высоким уровнем тирамина», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, специально для МедикФорум.

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