Соединение в перезрелых и сушеных фруктах вызывает внезапное повышением давления

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Соединение в перезрелых и сушеных фруктах вызывает внезапное повышением давления


Высокое кровяное давление является одним из нескольких тихих убийц, так называемых, потому что они редко вызывают явные предупреждающие признаки. По мнению экспертов, у некоторых людей употребление двух видов фруктов может вызвать внезапное повышение кровяного давления, что может потребовать медицинской помощи.

Здоровый и сбалансированный образ жизни может снизить этот риск. Однако потребление перезрелых и сухофруктов может потребовать осторожности, поскольку они содержат высокий уровень тирамина.

Тирамин, природное соединение, встречающееся в природе у различных растений и животных, является побочным продуктом аминокислоты тирозина.


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«В некоторых случаях некоторые продукты питания, по-видимому, ухудшают симптомы заболевания. Часто это происходит потому, что люди с этим заболеванием страдают от накопления тирамина в крови, что вызывает серьезные побочные эффекты. На самом деле, высокий уровень тирамина в крови связан с несколькими проблемами со здоровьем. Тирамин может заставить нервные клетки высвобождать норэпинефрин, гормон, повышающий кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Люди, у которых уже есть высокое кровяное давление, должны быть осторожны при употреблении продуктов с высоким уровнем тирамина», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, специально для МедикФорум.


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Тирамин может вызывать «внезапное повышение артериального давления».

Симптомы:
  • Головные боли
  • Тошнота
  • Потоотделение
  • Быстрый сердечный ритм
  • Боль в груди
  • Сбивчивое дыхание

Уровни тирамина в продуктах питания варьируются в зависимости от того, как они обрабатываются, хранятся и готовятся, но уровни не снижаются после приготовления пищи.

Два типа фруктов, которые содержат высокие уровни тирамина, — это сушеные или перезрелые фрукты, такие как изюм, чернослив или перезрелые бананы и авокадо.

Другие диетические источники включают маринованные и ферментированные продукты.

  • Квашеная капуста
  • Кимчи
  • Икра
  • Тофу
  • Соленья

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