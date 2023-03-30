Врач Андреева: 4 распространенных дефицита витаминов, которые вызывают седину

"Нередко бывает дефицит меди, железа, кальция или витамина B12, если вы испытываете преждевременную седину. Однако иногда практикующие врачи не могут распознать эти состояния в качестве причины, потому что их симптомы очень расплывчаты. Симптомы дефицита витамина B12 могут развиваться медленно и со временем ухудшаться. Некоторые симптомы могут возникнуть у людей с дефицитом витамина B12 без анемии", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Подавляющее большинство людей могут ожидать седых волос в возрасте 30 лет, хотя некоторые замечают седые пряди в возрасте около 20 лет.Эта ранняя стадия, когда поседение только началось, возможно, когда процесс поседения является наиболее обратимым. Человек с большей вероятностью успешно справится со своей сединой, если будет адекватно устранена основная причина. Воздействие загрязняющих веществ, генетика, возраст, стресс, курение и все факторы, которые могут вызвать поседение волос.Исследование показало, что уровни железа, меди и кальция в сыворотке были снижены в связи с преждевременным поседением волос и коррелировали с его тяжестью.Преждевременная классификация может быть индикатором того, что волосы не получают достаточного количества питательных веществ и минералов, и добавки с этими микроэлементами могут обратить вспять и, как ожидается, предотвратят прогрессирование поседения волос.Если вы седеете из-за других факторов, таких как генетика, дефицит цинка и прием лекарств, ваши седые волосы нельзя обратить вспять.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака кишечника.

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