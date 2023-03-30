Перепады настроения названы одним из необычных признаков диабета

Учащенное мочеиспускание.

Постоянное чувство жажды.

Повышенная усталость.

Непреднамеренное похудение.

Зуд в области половых органов или рецидивирующая молочница.

Длительное заживление порезов, других повреждений кожи.

Затуманенное зрение

«Сладкий запах изо рта может указывать на диабетический кетоацидоз – состояние, возникающее из-за неспособности организма использовать глюкозу для производства энергии. Вместо глюкозы он задействует жир, при распаде которого выделяются вещества кетоны», - проинформировали медики.

Симптомы такого заболевания как сахарный диабет, бывают обусловлены теми нарушениями, которые возникают их организма под влиянием повышенного уровня сахара в крови. Среди наиболее распространенных признаков диабета медики называют следующие состояния.Специалисты NHS (служба здравоохранения Великобритании) рассказали изданию The Sun, что сахарный диабет также можно «почувствовать по запаху».По их словам, кетоацидоз может возникать при диабете двух типов, первом и втором. Другие симптомы этого состояния включают повышенную жажду и сухой язык, частое мочеиспускание, тошноту и боль в животе.Также специалистами были названы другие «необычные признаки» сахарного диабета.Появляется все больше доказательств того, что неконтролируемый диабет может вызывать тревогу, раздражительность, капризность, нетерпение, подавленность или неподобающее поведение. Эти изменения настроения тесно связаны с перепадами уровня сахара в крови и нередко оказываются ранним симптомом диабета.До 20 процентов людей, заболевающих диабетом, подвергаются невропатии – повреждению нервов. Обычно симптомы такого нарушения проваляются в ногах. Пациенты говорят, чувствуют странное покалывание в ногах, снижение чувствительности или нарушение равновесия.Кожные заболевания тоже нередко встречаются у диабетиков. На их возникновение влияет повреждение кровеносных сосудов и нервов, ведущих к коже, из-за повышенного сахара в крови. В частности, при диабете развивается черный акантоз, который характеризуется появлением пятен темной бархатистой кожи. Их можно обнаружить на задней части шеи и в местах, где имеются кожные складки: например, на ладонях, в подмышечных впадинах или в паху.Ранее портал MedikForum.ru писал о первых симптомах , которые становятся заметными в случае рака кишечника.

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