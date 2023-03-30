Онколог Борзяница назвал первоначальные симптомы рака кишечника
Врач-онколог Станислав Борзяница: то, что симптомы рака кишечника становятся заметными, говорит о прогрессировании заболевания.
Онколог Борзяница назвал в интервью первоначальные симптомы рака кишечника:
- боли в животе
- изменившийся характер стула
- наличие следов крови в кале.
Станислав Борзяница добавил, что в большинстве случаев злокачественные опухоли в кишечнике формируются в возраст после 50 лет. В то же время эта патология может также возникать у людей значительно более молодых (у тех, кому 30 или 40 лет) – примеров «помолодевшего» колоректального рака в последние годы стало заметно больше.
«В зоне повышенного риска находятся люди, чьи близкие родственники сталкивались с болезнью. Мужчины страдают от рака кишечника чаще женщин. К факторам риска также относятся воспалительные заболевания кишечника, полипы кишечника, ожирение, сахарный диабет, чрезмерное потребление красного мяса и мясных полуфабрикатов, курение и злоупотребление алкоголем», - сообщил онколог «Известиям».
Станислав Борзяница предупредил: если у человека возникают обращающие на себя внимание симптомы рака кишечника, это, как правило, означает, что болезнь началась не вчера. Для своевременного выявления этого вида онкопатологий крайне важно проходить профилактические обследования. Людям после 50 лет специалист порекомендовал ежегодно проверять состояние своего кишечного тракта.
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Станислав Борзяница
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врач-онколог
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