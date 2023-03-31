Сон менее 8 часов в сутки увеличивает жир на животе - диетолог Пономарева

"Исследования продолжают подчеркивать, что недостаток сна может увеличить риск различных заболеваний, таких как сердечные приступы или слабоумие. Недосыпание каждую ночь может сделать вас более склонным к висцеральному жиру", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Висцеральный жир , или жир на животе, является дымящимся пистолетом. Скрываясь глубоко в брюшной полости, жирное вещество может увеличить риск серьезных проблем со здоровьем, от диабета до сердечных заболеваний. Плохой выбор диеты может проложить путь к этому типу жира на животе, но, согласно исследованиям, ваша диета не является единственным фактором риска.Ни для кого не секрет, что правильная гигиена сна является краеугольным камнем здорового образа жизни.В отличие от подкожного жира, висцеральный жир нельзя зажать пальцами. Этот тип жира на животе накапливается вокруг туловища и окружает некоторые из ваших жизненно важных органов, способствуя формированию пивного живота и фигуры «яблоко».Результаты показали, что на один час сна меньше, а цель составляет семь-восемь часов, это было связано с общим увеличением примерно на 12 граммов массы висцерального жира. Исследователи также заметили, что польза от продолжительности сна стабилизировалась на уровне восьми часов.Ране МедикФорум писал о продуктах, которые вызывают воспаление.

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