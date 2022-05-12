Сон признан учеными «бесплатным средством» от жира на животе

«То, как вы спите, в том числе качество и продолжительность вашего сна, влияют на ваш вес и механизмы набора жира. Недостаток сна ведет к увеличению веса даже у молодых и здоровых людей», - констатируют исследователи Клинки Майо.

«У взрослых людей возрастом до 40 лет, которые спят пять или менее часов в сутки, накапливается значительно больше висцерального жира», - предупреждают ученые.

«увеличение сна с шести или менее часов до семи-восьми часов снижает накопление висцерального жира примерно на 26 процентов».