Сон признан учеными «бесплатным средством» от жира на животе
Сон достаточной продолжительности является эффективным средством борьбы с ненужными и вредными отложениями жира, включая висцеральное ожирение на животе.
Хотите похудеть бесплатно и без особого напряжения? Как ни странно, такой способ стать стройнее существует: нужно достаточно спать. Согласно новому исследованию, для эффективного сжигания липидов, помимо питания и регулярной физической активности, важен сон. В частности, сон достаточной продолжительности способствует потере веса у людей с ожирением и наоборот – недостаток сна ассоциируется с увеличением излишков жира.
«То, как вы спите, в том числе качество и продолжительность вашего сна, влияют на ваш вес и механизмы набора жира. Недостаток сна ведет к увеличению веса даже у молодых и здоровых людей», - констатируют исследователи Клинки Майо.
Ведущий автор исследования, исследования профессор сердечно-сосудистой медицины Элис Шит Марриотт, уточнила, что недостаточный сон является триггером для отложения висцерального жира. Данный тип жира откладывается в зоне брюшной полости и содержит провоспалительные компоненты, в связи с чем влияет на подверженность сердечным заболеваниям, диабету, деменции, раку молочной железы и толстой кишки.
Медики напоминают, что количество сна, в котором нуждается человек, различаться в течение жизни и в зависимости от возраста, уровня физической активности. В периоды стресса или болезни люди, как правило, испытывают повышенную потребность во сне. По мнению исследователей, продолжительность ночного сна от семи до восьми часов является оптимальной для поддержания здорового веса или сокращения жировых отложений.
«У взрослых людей возрастом до 40 лет, которые спят пять или менее часов в сутки, накапливается значительно больше висцерального жира», - предупреждают ученые.
Свойство организма накапливать жир из-за недосыпа они связывают с нарушением ночной выработки гормонов грелина и лептина, ответственных за чувства голода и насыщения. Недосыпая, человек начинает испытывать аномальный неконтролируемый аппетит, потребляет больше пищи и калорий.
В свою очередь, отмечают научные специалисты, сон может быть также эффективным «бесплатным средством» от жира на животе –
«увеличение сна с шести или менее часов до семи-восьми часов снижает накопление висцерального жира примерно на 26 процентов».
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Клиника Майо (Mayo Clinic)
ЗОЖ
один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, расположенный в США
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