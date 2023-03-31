2 изменения в волосах отражают уровень холестерина выше среднего - врач Захарова

"Воспалительная диета, богатая холестерином, может способствовать обесцвечиванию волос. Более того, исследователи обнаружили конкретное соединение, которое может играть роль в компенсации этого повреждения. Соединение, известное как D-PDMP, регулирует выработку липидов, известных как гликосфинголипиды, которые являются частью мембран кожи и других типов клеток. Этот основной компонент, которого много во внешнем слое кожи, играет роль в кератиноцитах, которые контролируют пигментацию или окраску кожи и волос", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Некоторая потеря волос неизбежна по мере старения организма, но диета также может значительно повлиять на продолжительность жизни наших локонов. Способствуя воспалению,Было проведено исследование на мышах, чтобы оценить влияние западной диеты на волосы и кожу.Вначале мыши были не старше 12 недель, но исследователи ждали, пока им исполнится 20 недель, чтобы провести свои первые оценки. В возрасте 36 недель у 75 процентов грызунов, которые строго придерживались диеты с высоким содержанием холестерина и жиров, наблюдалосьМало того, что у грызунов начали проявляться признаки выпадения шерсти, их оставшиеся волосы также стали седеть.Результаты согласуются с предыдущими исследованиями, которые предполагали, что более высокий процент седых и седых волос может коррелировать с ишемической болезнью сердца.Поседение волос также коррелирует с другими установленными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, такими как диабет, дислипидемия и гипертония.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вызывают воспаление.

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