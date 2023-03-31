Половина женщин с эндометриозом могут страдать и аденомиозом: симптомы

«Оба состояния могут вызывать сильную боль и дискомфорт, ухудшать качество жизни женщины. Хотя не существует гарантированного способа предотвратить эндометриоз и аденомиоз, есть определенные шаги, которые женщины могут предпринять, чтобы снизить риск, например, поддерживать здоровый вес, избегать курения и справляться со стрессом».

Сильные менструальные кровотечения и судороги.

Боль при дефекации.

Диспареуния (боль во время полового акта).

Ощущение жжения во время мочеиспускания.

Кровь при мочеиспускании.

Вздутие живота.

Боль в ногах или кишечнике во время менструации.

Боль в животе и его вздутие.

Боль при дефекации.

Проблемы с мочевым пузырем.

Хроническая усталость.

Бесплодие.

Перепады настроения, депрессия, тревожность.

Слабость или неврологические боли.

Аденомиоз и эндометриоз – два распространенных заболевания репродуктивного здоровья у женщин. При этих заболеваниях наблюдается аномальный рост некоторых тканей за пределами их обычного расположения.Исследования показывают, что 50 процентов женщин с эндометриозом также могут страдать эндометриозом, об этом проинформировало издание Times of India.Это состояние, при котором клетки эндометрия, выстилающие внутреннюю часть полости матки, находятся за ее пределами – на яичниках, трубах и внутрибрюшных структурах.Это состояние похоже на эндометриоз, за исключением того, что клетки эндометрия растут внутри стенки матки.По мнению экспертов, женщины возрастом от 36 до 45 лет имеют более высокий риск для этих состояний. Однако подвергнуться им женский организм может и в подростковом возрасте.По данным Национального центра биотехнологии, около трети случаев аденомиоза протекают бессимптомно. Общие симптомы аденомиоза, если они имеются, включают следующие явления.Среди его характерных признаков медики выделяют болезненные менструации, хроническую тазовую боль и боль во время секса. Другими симптомами обычно являютсяЕсли у женщины возникают болезненные менструации или сильное кровотечение, важно обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пять проблем со здоровьем часто возникают после 50 лет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.