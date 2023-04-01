Онколог Воробьев: 45-летней женщине диагностировали рак кишечника 3-й стадии после необычного симптома

"Ее поликистозные яичники означали, что боль в области живота также не была чем-то необычным. Однако, когда 43-летняя женщина заметила красный флажок в своем унитазе, она заподозрила, что что-то может быть не так", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.

«Но на самом деле это были довольно простые, деликатные симптомы, которые вы не обязательно заметите».

Изменения в вашем стуле (более мягкий стул, диарея или запор, что необычно для вас)

Вам нужно какать чаще или реже, чем обычно

Кровь в кале, которая может выглядеть красной или черной

Кровотечение из вашего дна

Чувство, что вам нужно часто какать, даже если вы только что были в туалете

Боль в животе

Вздутие живота

Похудение без усилий

Чувство сильной усталости без причины

Признаки рака кишечника, такие как усталость и боль в животе, не были чем-то новым для 45-летней Триши Хауэлл из Великобритании. Работая машинистом метро в лондонском метро, женщина постоянно уставала из-за сменной работы.Но спустя два месяца, в феврале 2022 года, она заметила, что красные пятнышки становятся больше и больше похожи на маленькие сгустки. Это побудило Тришу поговорить со своим терапевтом.Врач спросил ее, устала ли она, но характер ее работы означал, что усталость была частью ее повседневной жизни. Только когда врач спросил о каких-либо изменениях в ее стуле, она поняла, что ее стул стал немного мягче, жиже и изменил цвет.К сожалению, многие пациенты с раком кишечника сообщают, что они не испытывают всех возможных признаков из списка основных симптомов. На самом деле, они часто объясняют, что симптомы у них расплывчатые, тонкие и «деликатные», как и в случае с Тришей.Ранее МедикФорум писал о ранних симптомах рака.

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