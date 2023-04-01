Нутрициолог Строков назвал сочетание продуктов и лекарств с серьезными последствиями для здоровья

«Молочные продукты могут препятствовать всасыванию антибиотиков в кровоток, делая вас уязвимыми для инфекций и подвергая риску ваше здоровье», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Еще один препарат, который нельзя принимать с некоторыми соками, — это блокаторы кальциевых каналов и статины. Каждый из этих препаратов в сочетании с грейпфрутовым соком представляет собой рискованную смесь".

"В результате препарат накапливается в организме, что может иметь серьезные последствия для здоровья, такие как рабдомиолиз и повреждение печени".

Взаимодействие пищи и лекарств происходит, когда диетический продукт изменяет способ метаболизма лекарства в организме. Это может препятствовать или усиливать всасывание препарата организмом, что может иметь серьезные последствия для здоровья.Когда происходит взаимодействие лекарств, оно обычно вызывает нежелательные побочные эффекты, которые могут быть вредными по ряду причин. В то время как некоторые взаимодействия вызывают у организма гипертонический криз, другие, как известно, наносят смертельный ущерб печени.Сначала врач предложил держатьФруктовые соки или алкоголь могут в равной степени повлиять на всасывание препарата, поэтому вода может быть лучшим вариантом для завершения курса антибиотиков.Этот, казалось бы, безобидный цитрусовый напиток может нанести вред в сочетании с некоторыми лекарствами, включая блокаторы кальциевых каналов и статины.Грейпфрут может влиять на лекарства человека из-за его ферментов CYP3A, которые отвечают за метаболизм многих лекарств. Вмешиваясь в активность фермента, грейпфрутовый сок может увеличивать или уменьшать биодоступность лекарств.Ранее МедикФорум писал о ранних симптомах рака кишечника.

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