24-летней женщине поставили диагноз рассеянный склероз после нескольких психических симптомов
Анджелина Куберо получила пожизненный диагноз рассеянного склероза (РС) в возрасте 24 лет.
Хотя Анджелина Куберо выглядела здоровой молодой женщиной, она знала, что что-то не так.
«Я ходила к специалисту, к другому специалисту, но на самом деле не получал никаких ответов. Они говорили ты хорошо выглядишь. Ты не выглядишь больным. Мне все твои анализы показались нормальными».
"В течение трех лет, предшествовавших постановке диагноза, Анджелина страдала от постоянного тумана в голове. Ее умственная острота уменьшилась, она чувствовала себя растерянной, забывчивой и изо всех сил пыталась сосредоточиться. Помимо мигрени, Анджелина также испытывала онемение и покалывание в конечностях. В 2020 году Анджелина была ошеломлена, когда у нее диагностировали рассеянный склероз (РС)", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.
"Мне пришлось провести собственное исследование, чтобы выяснить, что такое рассеянный склероз, и это было страшно. У меня было так много вопросов, и было очень трудно найти на них ответы".
РС
Рассеянный склероз непредсказуемым заболеванием центральной нервной системы. Рассеянный склероз нарушает поток информации в мозгу и теле, поскольку иммунная система атакует миелиновую оболочку.
«В результате повреждения миелина, защитного слоя, изолирующего проволочные нервные волокна, нарушается передача сигналов в мозг и из него. Это прерывание сигналов связи вызывает непредсказуемые симптомы».
Симптомы рассеянного склероза могут включать:
- Онемение
- Покалывание
- Изменения настроения
- Проблемы с памятью
- Боль
- Усталость
- Слепота
«Лечение рассеянного склероза — это непрерывный процесс. Поскольку состояние может постепенно ухудшаться или может вернуться в виде приступов».
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