24-летней женщине поставили диагноз рассеянный склероз после нескольких психических симптомов

"В течение трех лет, предшествовавших постановке диагноза, Анджелина страдала от постоянного тумана в голове. Ее умственная острота уменьшилась, она чувствовала себя растерянной, забывчивой и изо всех сил пыталась сосредоточиться. Помимо мигрени, Анджелина также испытывала онемение и покалывание в конечностях. В 2020 году Анджелина была ошеломлена, когда у нее диагностировали рассеянный склероз (РС)", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«В результате повреждения миелина, защитного слоя, изолирующего проволочные нервные волокна, нарушается передача сигналов в мозг и из него. Это прерывание сигналов связи вызывает непредсказуемые симптомы».

Онемение

Покалывание

Изменения настроения

Проблемы с памятью

Боль

Усталость

Слепота

«Лечение рассеянного склероза — это непрерывный процесс. Поскольку состояние может постепенно ухудшаться или может вернуться в виде приступов».





Хотя Анджелина Куберо выглядела здоровой молодой женщиной, она знала, что что-то не так.Рассеянный склероз непредсказуемым заболеванием центральной нервной системы. Рассеянный склероз нарушает поток информации в мозгу и теле, поскольку иммунная система атакует миелиновую оболочку.Диагностика может быть затруднена, поскольку не существует единого теста, который может определить, есть ли у человека рассеянный склероз. История болезни человека, неврологическое обследование, сканирование и анализ спинномозговой жидкости помогают исключить другие состояния.Ранее МедикФорум писал о ранних симптомах рака кишечника.

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