Диетолог Пономарева: всего одна порция черники защищает от проблем с сердцем и сосудами

«Это исследование является первым в своем роде, и его результаты показывают, что ежедневное потребление дикой черники может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей за счет снижения кровяное давление и улучшение функции кровеносных сосудов. Синие пигменты в чернике, антоцианы, которые представляют собой тип полифенолов, также присутствующих в других продуктах, таких как клубника, малина, красный виноград и фиолетовые овощи, стоят за этими эффектами, поскольку увеличение их метаболитов было замечено в моче у людей. добровольцы после 12 недель употребления», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Ученые провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с участием 61 здорового мужчины и женщины в возрасте от 65 до 80 лет. 60 грамм порошка дикой черники, что эквивалентно примерно 178 г цельных ягод. Другая группа принимала плацебо.В течение 12 недель было обнаружено, что у тех, кто употреблялГруппа, которая ела порошок дикой черники, продемонстрировала признаки улучшения памяти и большей умственной гибкости при выполнении когнитивных задач. Это согласуется с тем, что мы уже знаем о пользе для здоровья продуктов, богатых антоцианами. Это указывает на важную роль полифенолов в здоровом старении.Ранее МедикФорум писал о пользе ферментированных продуктов.

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