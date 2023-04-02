Медики назвали неожиданные признаки проблем с кишечником

Наиболее распространенными признаками проблем с кишечником являются боли в животе и его вздутие – об этом известно многим. В то же время, говорят эксперты, кишечник может «предупреждать» о своем неблагополучии и менее известными, более неожиданными признаками. Специалисты по здоровью кишечника, врач-диетолог Люси Керрисон и консультант-диетолог Кирстен Джексон, рассказали изданию The Sun о неочевидных проявлениях нездорового состояния кишечного тракта.Кожа выглядит тусклой или раздраженной, волосы – сухими, ногти легко ломаются. Все это может быть признаком того, что с кишечником не все в порядке: например, говорит о его плохой способности усваивать из еды питательные вещества (такое возможно при глютеновой болезни, целиакии).Посещение туалета несколько раз в день названо медиками одним из тревожных сигналов того, что с кишечником могут быть проблемы. Лучше посетить врача и выяснить, почему пищеварительный тракт предпринимает отчаянные попытки полностью эвакуировать свое содержимое.Чрезмерное газообразование и постоянные брюшные шумы – еще один повод насторожиться из-а возможных проблем с ЖКТ.Постоянная усталость и нехватка энергии часто преследуют людей с нездоровым кишечником.Проблемы с психикой – еще один необычный признак того, что в кишечной микрофлоре превалируют «плохие» бактерии. По словам медиков, кишечник и мозг взаимодействуют друг с другом посредством специфической нейронной связи, и нарушение бактериального баланса в тракте может провоцировать психоэмоциональные расстройства, включая перепады настроения и депрессию.Диетологи напомнили: до 70 процентов иммунной системы сосредоточены в кишечнике. Если в нем мало «хороших» бактерий и много «плохих», это делает человека склонным к инфекциям, той же ОРВИ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими физическими признаками может проявляться испытываемый организмом сильный стресс.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.