Астма: пять продуктов, которые могут спровоцировать приступ
Определенные продукты могут усилить воспаление бронхов и, следовательно, усугубить проявление астмы.
Астма является хроническим респираторным заболеванием, которое обусловливается воспалением бронхов. Симптомами астмы являются затрудненное дыхание, назойливый сухой кашель, стеснение в груди, свистящее дыхание Исследования показывают, что провоцировать или усугублять приступы астмы, сопровождаемые этими симптомами, могут некоторые продукты питания.
Искусственные подсластители. По данным Американского фонда астмы и аллергии (AAFA), бескалорийный подсластитель аспартам, обычно используемый в диетических газированных напитках, может вызывать аллергические реакции, усугубляющие проявления астмы.
Обработанные продукты. Многие продукты с высокой степенью производственной переработки, включая упакованные и замороженные продукты, содержат консерванты и искусственные красители, которые способны усиливать воспаление, ведущее к приступу астмы.
Жирные продукты. Эти продукты способствуют прибавке веса, тогда как в случае астмы поддержание формы имеет решающее значение. При наличии ожирения органам дыхательной системы приходится работать интенсивнее, что может усугублять течение астмы.
В то же время эксперты констатируют: некоторые жиры, например, содержащиеся в рыбе, авокадо, оливковом масле, орехах и семенах, полезны для людей, страдающих астмой. Эти жиры содержит омега-3 жирные кислоты, которые помогают организму бороться с воспалением.
Продукты с сульфитами. Сульфиты, обычно используемые как консерванты в вине и некоторых сортах пива, могут ухудшать течение астмы у людей, провоцируя появление более тяжелых симптомов. Также сульфиты встречаются в сухофруктах, креветках, соленьях, приправах.
Молочные продукты. Некоторые данные (их не много) свидетельствуют, что молочные продукты ухудшают астматические проявления, поскольку увеличивают выработку слизи в легких. О продуктах, провоцирующих более тяжелые симптомы астмы, проинформировал портал Pronews.
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