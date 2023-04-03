Астма: пять продуктов, которые могут спровоцировать приступ

Астма является хроническим респираторным заболеванием, которое обусловливается воспалением бронхов. Симптомами астмы являются затрудненное дыхание, назойливый сухой кашель, стеснение в груди, свистящее дыхание Исследования показывают, что провоцировать или усугублять приступы астмы, сопровождаемые этими симптомами, могут некоторые продукты питания.По данным Американского фонда астмы и аллергии (AAFA), бескалорийный подсластитель аспартам, обычно используемый в диетических газированных напитках, может вызывать аллергические реакции, усугубляющие проявления астмы.Многие продукты с высокой степенью производственной переработки, включая упакованные и замороженные продукты, содержат консерванты и искусственные красители, которые способны усиливать воспаление, ведущее к приступу астмы.Эти продукты способствуют прибавке веса, тогда как в случае астмы поддержание формы имеет решающее значение. При наличии ожирения органам дыхательной системы приходится работать интенсивнее, что может усугублять течение астмы.В то же время эксперты констатируют: некоторые жиры, например, содержащиеся в рыбе, авокадо, оливковом масле, орехах и семенах, полезны для людей, страдающих астмой. Эти жиры содержит омега-3 жирные кислоты, которые помогают организму бороться с воспалением.Сульфиты, обычно используемые как консерванты в вине и некоторых сортах пива, могут ухудшать течение астмы у людей, провоцируя появление более тяжелых симптомов. Также сульфиты встречаются в сухофруктах, креветках, соленьях, приправах.Некоторые данные (их не много) свидетельствуют, что молочные продукты ухудшают астматические проявления, поскольку увеличивают выработку слизи в легких. О продуктах, провоцирующих более тяжелые симптомы астмы, проинформировал портал Pronews.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие масла помогают очищать кровеносные сосуды от холестериновых бляшек.

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