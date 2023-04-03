Диетолог Белоусова: отказ от еды после 6 часов вечера вреден для мозга

152 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/depressed-woman-hungry-from-dieting_14454063.htm#page=2&query=refusal%20to%20eat&position=9&from_view=search&track=ais
отказ от еды

По словам врача-диетолога Анны Белоусовой, слишком продолжительные перерывы между едой чреваты негативными последствиями для здоровья.

Диетолог Белоусова назвала вредным стремление отказываться от пищи после 6 часов вечера. В интервью специалист заявила, что человеческий организм «запрограммирован» на регулярное получение еды, и слишком долгое отсутствие пищи является для него стрессом.

«Когда организм не получает пищу более 12 часов, страдает головной мозг», - отметила эксперт, беседуя с радио Sputnik.

Анна Белоусова уточнила, что слишком большие перерывы между принятием пищи способствуют очень резким колебаниям уровня глюкозы, который может сильно понижаться из-за долгого отсутствия еды. Между тем, именно глюкоза является главным питательным компонентом для головного мозга.

Диетолог Белоусова объяснила вред сала для печени


«Резкие колебания глюкозы в крови сначала будут проявляться в виде нарушения настроения, а дальше могут наступить органические последствия», - предупредила специалист.

Диетолог посоветовала не подвергать организм 12-часовому воздержанию от пищи. В то же время, добавила Белоусова, еда вечером не должна быть плотной и тяжелой – лучше всего есть белковые продукты, которые без проблем усваиваются пищеварительной системой.

Какие продукты и напитки нельзя употреблять на голодный желудок?


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие доступные овощи эффективно борются с воспалением и замедляют старение.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анна Белоусова
Анна Белоусова
ЗОЖ
врач-диетолог
Читать MedikForum.ru в
Морковь или жвачка: врач назвала полезные глазам продукты
Врач-диетолог рассказала, какие болезни могут скрываться за тягой к сладкому
Любовница Михаила Ефремова бесследно пропала
Теги : отказ от пищи, вред здоровью, Анна Белоусова