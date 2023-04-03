Тревожный признак рака: стул дурно пахнет и не смывается

«Стул не тонет. Он плавает из-за более высокого содержания жира, а также кажется объемным, жирным и необычно бледным».

Проблемы с глотанием.

Изменение привычек кишечника.

Тошнота.

Потеря аппетита.

Дискомфорт в животе.

Потеря веса.

Вздутие живота.

Метеоризм.

Изжога.

Высокая температура.

Усталость.

Зуд.

Боль в спине.

Темная моча.

Желтуха.

Рак поджелудочной железы относится к болезням – «тихим убийцам»: у многих его жертв симптомы не проявляются до тех пор, пока рак не распространится на окружающие органы. В то же время эксперты предупреждают: признаки заболевания могут появляться в стуле человека.Специалисты хирургического факультета Колумбийского университета сообщили, что в случае опухоли поджелудочная железа перестает вырабатывать нужное количество панкреатического сока. Его недостаток ведет к плохому всасыванию питательных веществ и диарее, поскольку не переваренная толком пища быстро проходит через тракт и покидает организм. Стул при этом тоже меняется.Также сообщается, что большинство пациентов с раком поджелудочной железы испытывают диарею, запор или и то, и другое. Регулярная диарея становится результатом недостаточного количества ферментов поджелудочной железы в кишечнике. Кроме того, стул дурно пахнет, гораздо хуже, чем обычно. Медики из организации Pancreatic Cancer UK проинформировали, что зловонный запах в этом случае бывает обусловлен стеатореей.Другие симптомы рака поджелудочной железы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно узнать больные почки.

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