Тревожный признак рака: стул дурно пахнет и не смывается

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дискомфорт в животе

На развитие рака поджелудочной железы указывают изменения со стулом.

Рак поджелудочной железы относится к болезням – «тихим убийцам»: у многих его жертв симптомы не проявляются до тех пор, пока рак не распространится на окружающие органы. В то же время эксперты предупреждают: признаки заболевания могут появляться в стуле человека.

Специалисты хирургического факультета Колумбийского университета сообщили, что в случае опухоли поджелудочная железа перестает вырабатывать нужное количество панкреатического сока. Его недостаток ведет к плохому всасыванию питательных веществ и диарее, поскольку не переваренная толком пища быстро проходит через тракт и покидает организм. Стул при этом тоже меняется.

Трудно смываемый стул может быть предупреждающим симптомом рака


«Стул не тонет. Он плавает из-за более высокого содержания жира, а также кажется объемным, жирным и необычно бледным».

Также сообщается, что большинство пациентов с раком поджелудочной железы испытывают диарею, запор или и то, и другое. Регулярная диарея становится результатом недостаточного количества ферментов поджелудочной железы в кишечнике. Кроме того, стул дурно пахнет, гораздо хуже, чем обычно. Медики из организации Pancreatic Cancer UK проинформировали, что зловонный запах в этом случае бывает обусловлен стеатореей.

“Кто часто использует мыло, тот дурно пахнет”.


Другие симптомы рака поджелудочной железы.
  • Проблемы с глотанием.
  • Изменение привычек кишечника.
  • Тошнота.
  • Потеря аппетита.
  • Дискомфорт в животе.
  • Потеря веса.
  • Вздутие живота.
  • Метеоризм.
  • Изжога.
  • Высокая температура.
  • Усталость.
  • Зуд.
  • Боль в спине.
  • Темная моча.
  • Желтуха.
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