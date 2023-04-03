Тревожный признак рака: стул дурно пахнет и не смывается
На развитие рака поджелудочной железы указывают изменения со стулом.
Рак поджелудочной железы относится к болезням – «тихим убийцам»: у многих его жертв симптомы не проявляются до тех пор, пока рак не распространится на окружающие органы. В то же время эксперты предупреждают: признаки заболевания могут появляться в стуле человека.
Специалисты хирургического факультета Колумбийского университета сообщили, что в случае опухоли поджелудочная железа перестает вырабатывать нужное количество панкреатического сока. Его недостаток ведет к плохому всасыванию питательных веществ и диарее, поскольку не переваренная толком пища быстро проходит через тракт и покидает организм. Стул при этом тоже меняется.
«Стул не тонет. Он плавает из-за более высокого содержания жира, а также кажется объемным, жирным и необычно бледным».
Также сообщается, что большинство пациентов с раком поджелудочной железы испытывают диарею, запор или и то, и другое. Регулярная диарея становится результатом недостаточного количества ферментов поджелудочной железы в кишечнике. Кроме того, стул дурно пахнет, гораздо хуже, чем обычно. Медики из организации Pancreatic Cancer UK проинформировали, что зловонный запах в этом случае бывает обусловлен стеатореей.
Другие симптомы рака поджелудочной железы.
- Проблемы с глотанием.
- Изменение привычек кишечника.
- Тошнота.
- Потеря аппетита.
- Дискомфорт в животе.
- Потеря веса.
- Вздутие живота.
- Метеоризм.
- Изжога.
- Высокая температура.
- Усталость.
- Зуд.
- Боль в спине.
- Темная моча.
- Желтуха.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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