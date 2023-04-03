Отсутствие аппетита и боли в груди могут указывать на больные почки

Почки отвечают за удаление отходов, токсинов и лишней воды из организма, балансировку важных солей и минералов, а также выработку гормонов, которые помогают контролировать кровяное давление и поддерживать крепкие кости. При возникновении болезни почек эти функции нарушают, что обуславливает появление определенных симптомов. О том, какие нарушения в работе организма могут указывать на больные почки, рассказали медицинские эксперты портала Eat this Not that.Когда почки перестают функционировать должным образом, лишняя жидкость и продукты жизнедеятельности не удаляются своевременно из организма, накапливаясь в тканях, – это и способствует отечности.Заболевания почек могут вызывать усталость по нескольким причинам. Одной из них является анемия – состояние, при котором не хватает эритроцитов для переноса кислорода к тканям организма. Почки вырабатывают гормон эритропоэтин, помогающий вырабатывать эритроциты. Когда почки не функционируют должным образом, они могут не производить достаточного количества эритропоэтина, что приводит к развитию анемии.Почки осуществляют фильтрацию отходов и лишней жидкости вместе с их удалением из организма с мочой. Больные почки не могут эффективно фильтровать кровь, что делает мочеиспускание более редким.Моча становится мутной, пенистой, в ней плавают хлопья. Все это является знаком того, что почки повреждены и не могут эффективно выполнять свою работу фильтрующего органа.Эти симптомы возникают, когда заболевание почек уже активно прогрессирует. Они указывают на высокую концентрацию потенциальных токсинов в организме.Если больные почки перестают функционировать как надежный фильтр, в крови скапливаются продукты жизнедеятельности – отражением этого процесса становятся стойкий кожный зуд и высыпания.Как уже было сказано, при поражении почек в тканях начинает скапливаться жидкость, которую тело не может вывести своевременно. Если накопление жидкости происходит в легких, возникает одышка.Появление боли и дискомфорта в груди – это еще один признак скопления жидкости в легких, возникающего из-за плохой работы почек.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах питания , которые могут провоцировать появление приступов астмы.

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