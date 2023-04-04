Раннее назначение ЗГТ снижает шансы женщин заболеть болезнью Альцгеймера - врач Гуреева

«ЗГТ — самый надежный способ облегчить тяжелые симптомы менопаузы, но за последние несколько десятилетий не было ясности в отношении того, как ЗГТ влияет на мозг. Было обнаружено, что самые высокие уровни тау, белка, участвующего в развитии болезни Альцгеймера, наблюдались только у пользователей гормональной терапии, которые сообщили о длительной задержке между возрастом начала менопаузы и началом терапии», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Эти результаты наблюдений подтверждают клинические рекомендации, согласно которым ЗГТ следует назначать незадолго до наступления менопаузы, а не через несколько лет после нее».

Заместительная гормональная терапия вскоре после начала менопаузы может быть лучше для здоровья мозга, чем более поздняя. Исследователи обнаружили, что женщины, у которых наступила преждевременная менопауза до 40 лет, подвергались более высокому риску болезни Альцгеймера.Но у тех, кто начал ЗГТ сразу после ее начала, уровень токсичных белков в мозгу был ниже, чем у женщин, которые ждали не менее пяти лет.Исследования, изучающие ЗГТ и риск деменции, дали противоречивые результаты.Некоторые предположили, что ЗГТ может иметь защитный эффект, в то время как другие указывали, что она может увеличить опасность. Возможно, лекарства оказывали негативное влияние на когнитивные функции, но только в том случае, если их начали принимать спустя годы после менопаузы.До 10 процентов женщин испытывают преждевременную или раннюю менопаузу, и наши результаты показывают, что более ранний возраст наступления менопаузы может быть фактором риска развития деменции.Ранее МедикФорум писал о том, как очистить сосуды от бляшек.

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