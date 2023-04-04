Раннее назначение ЗГТ снижает шансы женщин заболеть болезнью Альцгеймера - врач Гуреева
Женщинам в период менопаузы следует начинать ЗГТ как можно раньше, так как это может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера.
Заместительная гормональная терапия вскоре после начала менопаузы может быть лучше для здоровья мозга, чем более поздняя. Исследователи обнаружили, что женщины, у которых наступила преждевременная менопауза до 40 лет, подвергались более высокому риску болезни Альцгеймера.
Но у тех, кто начал ЗГТ сразу после ее начала, уровень токсичных белков в мозгу был ниже, чем у женщин, которые ждали не менее пяти лет.
«ЗГТ — самый надежный способ облегчить тяжелые симптомы менопаузы, но за последние несколько десятилетий не было ясности в отношении того, как ЗГТ влияет на мозг. Было обнаружено, что самые высокие уровни тау, белка, участвующего в развитии болезни Альцгеймера, наблюдались только у пользователей гормональной терапии, которые сообщили о длительной задержке между возрастом начала менопаузы и началом терапии», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Исследования, изучающие ЗГТ и риск деменции, дали противоречивые результаты.
Некоторые предположили, что ЗГТ может иметь защитный эффект, в то время как другие указывали, что она может увеличить опасность. Возможно, лекарства оказывали негативное влияние на когнитивные функции, но только в том случае, если их начали принимать спустя годы после менопаузы.
До 10 процентов женщин испытывают преждевременную или раннюю менопаузу, и наши результаты показывают, что более ранний возраст наступления менопаузы может быть фактором риска развития деменции.
«Эти результаты наблюдений подтверждают клинические рекомендации, согласно которым ЗГТ следует назначать незадолго до наступления менопаузы, а не через несколько лет после нее».
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