Врач Мясников: многие болезни проходят и без лечения
Врач Александр Мясников: многие болезни, которые «усиленно лечатся», на самом деле проходят самостоятельно.
Врач общей практики, кардиолог Александр Мясников напомнил: достаточно большое количество заболеваний сегодня являются неизлечимыми. Говоря о болезнях, поддающихся лечению, медик заметил: в ряду тех недугов, которые сегодня принято лечить разными методами, имеется немало патологий, способных проходить самостоятельно, даже если никакого лечения не будет.
«Все болезни делятся на излечимые и неизлечимые. Мы не можем вылечить гипертонию, диабет, атеросклероз, остеопороз. Излечиваемые болезни делятся на те, которые мы можем лечить, и те, которые проходят сами», - рассказал доктор Мясников.
Он добавил, что во многих случаях лечение заболевания сводится к попыткам не допустить осложнений, либо уменьшить его продолжительность. В качестве примера Александр Мясников привел вирусные заболевания. Эти патологии являются широко распространенными и, как правило, активно лечатся. Но предпринимаемая медиками и пациентами терапия в подавляющем большинстве случаев не устраняет заболеваний – она лишь помогает заболевшим не испытывать критических ухудшений самочувствия.
«Противовирусные препараты не работают. Допустим, мы даем осельтамивир при гриппе, и человек болеет вместо одиннадцати дней девять. Это не эффект», - заявил специалист.
Единственным исключением доктор Мясников назвал лечение гепатита С. Полностью искоренить данную вирусную инфекцию сегодня действительно возможно – лекарство для этого существует.
Также Александр Мясников назвал другие распространенные патологии, не требующие лечения.
- Лабиринтит (воспаление во внутреннем ухе).
- Тиннитус (шум в ушах).
- Грыжа позвоночника (обычная, не критически большая)
- Синдром раздраженного кишечника.
- Гипотония.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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