Врач Мясников: многие болезни проходят и без лечения

«Все болезни делятся на излечимые и неизлечимые. Мы не можем вылечить гипертонию, диабет, атеросклероз, остеопороз. Излечиваемые болезни делятся на те, которые мы можем лечить, и те, которые проходят сами», - рассказал доктор Мясников.

«Противовирусные препараты не работают. Допустим, мы даем осельтамивир при гриппе, и человек болеет вместо одиннадцати дней девять. Это не эффект», - заявил специалист.

Лабиринтит (воспаление во внутреннем ухе).

Тиннитус (шум в ушах).

Грыжа позвоночника (обычная, не критически большая)

Синдром раздраженного кишечника.

Гипотония.

Врач общей практики, кардиолог Александр Мясников напомнил: достаточно большое количество заболеваний сегодня являются неизлечимыми. Говоря о болезнях, поддающихся лечению, медик заметил: в ряду тех недугов, которые сегодня принято лечить разными методами, имеется немало патологий, способных проходить самостоятельно, даже если никакого лечения не будет.Он добавил, что во многих случаях лечение заболевания сводится к попыткам не допустить осложнений, либо уменьшить его продолжительность. В качестве примера Александр Мясников привел вирусные заболевания. Эти патологии являются широко распространенными и, как правило, активно лечатся. Но предпринимаемая медиками и пациентами терапия в подавляющем большинстве случаев не устраняет заболеваний – она лишь помогает заболевшим не испытывать критических ухудшений самочувствия.Единственным исключением доктор Мясников назвал лечение гепатита С. Полностью искоренить данную вирусную инфекцию сегодня действительно возможно – лекарство для этого существует.Также Александр Мясников назвал другие распространенные патологии, не требующие лечения.Такие патологии могут проходить спустя некоторое время после обострений самостоятельно, даже если их не лечить. Или же они обретают форму хронических состояний, которые могут не беспокоить человека, если он приноравливается жить с ними, контролирует свое общее здоровье, учится пользоваться нелекарственными методами поддержания нормального самочувствияРанее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает очищать кровеносные сосуды от холестериновых отложений.

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