Врач Мясников: некоторые болезни проходят сами без лечения

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заболевшая женщина лечится

Не все болезни нуждаются в том, чтобы их лечили, заявил известный «теледоктор» Александр Мясников.

Врач Мясников напомнил россиянам, что некоторые заболевания, возникнув у человека и вызвав определенное недомогание, тем не менее, проходят самостоятельно без специального лечения. В частности, таковыми являются вирусные инфекции.

«Практически все вирусные заболевания, «если их лечить проходят через семь дней, если нет – через неделю», - прокомментировал в шутливой форме доктор Мясников.

Специалист напомнил, что лекарств от вирусных инфекций не существует – имеющиеся препараты лишь смягчают симптомы болезни, позволяя заболевшим не страдать от слишком сильного дискомфорта. Само заболевание такие средства не лечат, уничтожить вирус они не способны.

Специалист перечислил в телеграм-канале болезни, способные проходить самостоятельно без лечения – это грипп, ковид, ОРЗ, вирусный гайморит, ангина, бронхит.

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«Сюда же относятся неосложненные грыжи межпозвонковых дисков, фибромиалгия, синдром раздраженного кишечника, позиционное головокружение, и многое другое», - добавил Мясников.

Он добавил, что в России отсутствует практика убеждения пациентов в том, что их заболевание не требует специального лечения. Врач заметил, что сами пациенты скорей всего перестали бы доверять в этом случае лечащему специалисту.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : лечение болезней, советы врачей, Александр Мясников

Комментарии

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    30-01-2023 22:39  