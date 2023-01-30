Врач Мясников: некоторые болезни проходят сами без лечения

«Практически все вирусные заболевания, «если их лечить проходят через семь дней, если нет – через неделю», - прокомментировал в шутливой форме доктор Мясников.

«Сюда же относятся неосложненные грыжи межпозвонковых дисков, фибромиалгия, синдром раздраженного кишечника, позиционное головокружение, и многое другое», - добавил Мясников.

Врач Мясников напомнил россиянам, что некоторые заболевания, возникнув у человека и вызвав определенное недомогание, тем не менее, проходят самостоятельно без специального лечения. В частности, таковыми являются вирусные инфекции.Специалист напомнил, что лекарств от вирусных инфекций не существует – имеющиеся препараты лишь смягчают симптомы болезни, позволяя заболевшим не страдать от слишком сильного дискомфорта. Само заболевание такие средства не лечат, уничтожить вирус они не способны.Специалист перечислил в телеграм-канале болезни, способные проходить самостоятельно без лечения – это грипп, ковид, ОРЗ, вирусный гайморит, ангина, бронхит.Он добавил, что в России отсутствует практика убеждения пациентов в том, что их заболевание не требует специального лечения. Врач заметил, что сами пациенты скорей всего перестали бы доверять в этом случае лечащему специалисту.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки часто допускаются заболевшими людьми при снижении температуры.

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