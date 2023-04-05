Терапевт Хухрев рассказал о признаках смертоносного заболевания на ногтях

«Появление черных полос или пятен под ногтевой пластиной может сигнализировать о развитии меланомы», - заявил медик в интервью «Москве 24».

Темные пятна или полоски возникают самостоятельно, а не вследствие удара, травмы.

Эти отметины имеют неправильную форму.

Полосы и пятна неоднородны по окрасу, можно видеть светлые и темные фрагменты.

«Тут важно не пропустить меланому, потому что она бывает под ногтями и в зоне их роста, так же как и в любом другом месте в организме», - констатировал специалист.

Меланома является одним из самых смертоносных видов рака, и зачастую внешним признаком этого заболевания называют изменения, происходящие с родинками. В свою очередь, терапевт Хухрев посоветовал обращать пристальное внимание на то, как выглядят ногтевые пластины.Рассказывая о признаках смертоносного заболевания на ногтях, Алексей Хухрев назвал тревожными следующие особенности.Также, добавил терапевт, состояние ногтей может сигнализировать о других проблемах. В случае их повышенной ломкости, потери здорового вида можно заподозрить дефицит железа, анемию, заболевания щитовидной железы (как в гипотиреоз, так и гипертиреоз). Постоянное воспаление кожи вокруг ногтевых пластин является одним из признаков дефицита цинка.Ранее портал MedikForum.ru писал о заметных на лице признаках ожирения печени.

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