Кардиолог напомнил гипертоникам о вредном влиянии зимней погоды

«Зимой на человека влияют такие факторы, как холодный воздух и ветер, перепады атмосферного давления, уменьшение количества солнечного света. Все это приводит к дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, головной мозг, почки», - объяснил Аскаров «Аргументам и Фактам».

Врач напомнил в интервью, что гипертоники в зимние месяцы могут ощущать недомогание из-за влияния погоды. Ужесточение климата сказывается даже на здоровых сосудах и сердце, а при имеющихся нарушениях способствуют эффекту перегрузки.Врач добавил, что в условиях зимних холодов гипертоники должны следовать назначенному им графику приема лекарств. Кроме того, при повышенном давлении вредны интенсивные физнагрузки на открытом воздухе. Кардиолог порекомендовал придерживаться умеренных нагрузок – например, в виде плавания бассейне, ходьбы или йоги.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что плохой сон и сильная усталость зимой возникают из-за нехватки витаминов

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