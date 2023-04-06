Клинический случай: синдром раздраженного кишечника оказался раком

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Клинический случай: синдром раздраженного кишечника оказался раком


Несмотря на его первоначальный диагноз синдрома раздраженного кишечника, компьютерная томография показала, что у Майкла Мориарти были опухоли в кишечнике, печени и легких.


Семья поделилась своим горем, когда отец умер после двухлетней борьбы с раком. У 37-летнего Майкла Мориарти диагностировали раковые опухоли в кишечнике, печени и легких после того, как врачи исключили его, когда он заметил кровь при опорожнении кишечника.


Тяжелое детство разрушительно воздействует на кишечник


В марте 2020 года отец двоих детей, который жил со своей женой Линдси и их двумя дочерьми, сказал, что начал бороться с болью, работая в ночные смены уборщиком.

"После того, как ранее у Майкла был диагностирован синдром раздраженного кишечника и его первоначальные опасения были отклонены как геморрой, Майклу наконец удалось пройти компьютерную томографию. В канун Рождества того же года врачи обнаружили опухоли", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.


Синдром раздраженного кишечника можно диагностировать по биомаркеру


Онколог признаки и симптомы рака толстой кишки включают:
  • Стойкое изменение характера стула, включая диарею или запор, или изменение консистенции стула.
  • Ректальное кровотечение или кровь в стуле
  • Постоянный дискомфорт в животе, такой как спазмы, газы или боль
  • Ощущение, что ваш кишечник не опорожняется полностью
  • Слабость или усталость
  • Необъяснимая потеря веса
"Многие люди с раком толстой кишки не испытывают никаких симптомов на ранних стадиях заболевания. Когда появляются симптомы, они, вероятно, будут различаться в зависимости от размера рака и его расположения в толстой кишке".


Если вы заметили какие-либо стойкие симптомы, которые вас беспокоят, запишитесь на прием к врачу.



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Теги : симптомы рака кишечника, советы врачей, онкология