Вздутие живота и боли в спине могут быть ранними признаками рака яичников

Рак яичников занимает пятое место среди причин смертности от рака среди женщин во всем мире. К сожалению, его ранние признаки не являются специфическими: они возникают и при других, гораздо менее опасных состояниях. Поэтому, даже будучи замеченными, они часто не вызывают у женщин настороженности и желания обратиться к врачу.Однако, если такие симптомы сохраняются в течение нескольких недель, нужно обязательно записаться на обследование, сообщила в беседе с «МедикФорум» гинеколог Татьяна Коледова.По словам врача, ощущение вздутия живота является одним из ранних признаков рака яичников. Во многих случаях можно видеть, что живот действительно вздут или возникает его отек, то есть, развивается асцит. Состояние асцита образуется, когда раковые клетки распространяются на брюшину, слизистую оболочку живота, или же когда рак блокирует часть лимфатической системы, что приводит к накоплению жидкости.Многие опухоли выделяют определенные типы гормонов, которые влияют на чувство голода, как правило, подавляя его. Иногда онкозаболевание сопровождается изменением вкусовых ощущений, появлением неприятного привкуса во рту.Рак яичников также вызывает изменение функции мочевого пузыря. Некоторые симптомы включают постоянное ощущение давления или боли в мочевом пузыре, учащенное мочеиспускание или внезапно возникающую острую потребность в мочеиспускании.Многие женщины испытывают сильную боль в пояснице, когда им диагностируют рак яичников на поздних стадиях. Но и до постановки диагноза женщины нередко жалуются на боли в спине, которые сохраняются в течение дня, мешают спать или отдыхать. Эти ощущения вызываются жидкостью, которая скапливается в малом тазу и раздражает ткани нижней части спины.По данным Medical News Today, в случае рака яичников наблюдаются кровотечения между менструациями, после полового акта или после наступления менопаузы. Изменения в менструальном цикле, в том числе пропущенные менструации, нерегулярные или обильные менструации также могут быть признаками этого вида рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки рака поджелудочной железы можно заметить при посещении туалета.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.