Сидение со скрещенными ногами увеличивает риск образования тромбов? Отвечает кардиолог Варфоломеев

«Сгустки крови возникают, когда кровь превращается из жидкой в полутвердую массу», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Это миф, что сидение со скрещенными ногами вызывает образование тромбов. Это происходит из того времени, когда врачи и медсестры думали, что пациенты, скрещивающие ноги на больничных койках, оказывают давление на икроножные мышцы, вызывая тромбоз глубоких вен [ТГВ]. Теперь мы знаем, что тромб образовался из-за неподвижности, болезни и других факторов в больнице — не скрещивания ног».

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«Кровь в ваших ногах движется недостаточно быстро и может скапливаться. Я бы порекомендовал всем вставать каждый час или два, чтобы немного подвигаться. Вытягивая икры и двигая лодыжками вперед и назад, вы заставите кровь течь».

Хотя «свертывание крови является необходимым процессом», который может предотвратить избыточную кровопотерю в случае травмы или пореза, они могут образовываться «аномально внутри артерий или вен».Однако кардиолог предупредил, что люди не должны сидеть со скрещенными ногами в течение длительного периода времени. Его совет особенно ощутим для тех, у кого есть известный фактор риска образования тромбов.Долгие периоды бездействия, в том числе сидение в течение нескольких часов или прикованность к постели, могут увеличить риск образования тромба.В артериях ног тромбы обычно появляются внезапно, вызывают сильную боль, при этом нога становится очень бледной и холодной. Артериальные тромбы или тромбы меньшего размера в артериях могут быть менее драматичными и вызывать внезапную боль в голени при ходьбе.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака пищевода.

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