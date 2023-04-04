Кардиолог Варфоломеев рассказал о признаках тромба - «не игнорируйте боль»

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Кардиолог Варфоломеев рассказал о признаках тромба - «не игнорируйте боль»


Ваши ноги могут первыми предупредить о вредных тромбах.


Сгустки крови могут заложить основу для серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов. Поэтому важно своевременно идентифицировать гелеобразные комки, чтобы свести к минимуму риск этого. Эна Ванлисс (США), которая столкнулась с тромбами, связанными с путешествиями, поделилась, на что обращать внимание.

Вернувшись из восьмичасовой поездки, Эна была поражена первым предупредительным знаком, который предупредил ее о том, что что-то не так. Она начала чувствовать дискомфорт в правой икре, которая не поддавалась. В конце концов, Эна заметила, что ее икра тоже опухла и стала теплой на ощупь.  

Ее немедленно отправили в больницу, где дальнейшие анализы подтвердили гелеобразные скопления. Несмотря на то, что ей дали разжижающее кровь лекарство, она начала испытывать сильные боли в груди, когда той же ночью вернулась домой. Другой набор анализов показал, что сгусток крови оторвался от ее ноги и попал в легкое. 


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Симптомы, подобные тем, которые испытала Эна, считаются одними из явных признаков образования тромбов.

Ключевые симптомы тромба могут включать:
  • Пульсирующая или схваткообразная боль, отек, покраснение и повышение температуры в ноге или руке
  • Внезапная одышка
  • Острая боль в груди (может усиливаться при вдохе) и кашель или кровохарканье


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"Тромбы могут быть опасными для жизни, если их не лечить быстро. После выписки из больницы Эна находилась под наблюдением еще шесть месяцев, пока ее тромб не исчез, и она не смогла прекратить прием лекарств", - говорит врач-кардиолог Олег Варфломеев, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.


Кардиолог Варфоломеев призвал придерживаться следующих правил, чтобы избежать последствий тромбоза:
  • «Не игнорируйте любую боль, которую вы чувствуете» — немедленно обратитесь к врачу.
  • Следите за предупреждающими знаками и симптомами.
  • Имейте в виду, что путешествие продолжительностью более четырех часов является фактором риска образования тромбов — не забывайте часто двигать ногами, чтобы предотвратить образование тромбов.
  • Знайте свою семейную историю — эта информация может быть полезной для обсуждения с врачом.
  • Если у вас ранее был тромб, примите защитные меры, как это предписано врачом, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить образование тромбов в будущем.

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