Врач Андреева назвала продукты, которые негативно влияют на усвоение лекарств

"Грейпфрут (включая сок) может негативно взаимодействовать с лекарствами от болезни Крона или язвенного колита", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Употребление яблочного или апельсинового сока может снизить уровень лекарства в организме. Что касается тех, кто страдает недостаточной активностью щитовидной железы и принимает левотироксин, грецкие орехи могут сделать лекарство менее эффективным. Грецкие орехи могут повлиять на усвоение человеком левотироксина, поэтому рекомендуется делать перерыв в несколько часов между едой и приемом лекарств".

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Например, если вы принимаете кортикостероиды для лечения болезни Крона, вам следует воздержаться от употребления грейпфрута.Грейпфрут может вызывать проблемы и при других заболеваниях. Если человеку с высоким уровнем холестерина назначают статины, ему лучше избегать грейпфрутов.Грейпфрут ингибирует фермент, необходимый для метаболизма статинов, что означает, что «лекарство остается в крови и накапливается. Это может увеличить риск побочных эффектов, таких как мышечная боль. Из всех статинов аторвастатин, ловастатин и симвастатин могут наиболее проблематично взаимодействовать с грейпфрутом.Грейпфрут также может препятствовать эффективной работе(тип лекарства от кровяного давления).Люди, принимающиеатенолол (тенормин) или ингибитор ренина алискирен (тектурна), должны быть осторожны с некоторыми соками.

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