5 здоровых продуктов, которые повышают уровень холестерина

«Употребление слишком большого количества продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как переработанное мясо и молочные продукты, может повысить количество липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Один жирный прием пищи не подвергает вас риску сердечных заболеваний и вряд ли изменит уровень холестерина или результаты анализов. Но со временем диета с высоким содержанием насыщенных жиров и углеводов может значительно увеличить риск», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Греческий йогурт

«Просто переключитесь на менее жирную версию греческого йогурта. Обычно он такой же густой и вкусный».

Кокосовое масло

Креветки и яйца

"Батончики здоровья" с мюсли

«Дополнительные калории от сахара, который вы едите, также приводят к увеличению триглицеридов, которые представляют собой жиры в крови, которые играют роль в вашем здоровье холестерина».

Неважно, балуете ли вы себя жирным бургером или сырными чипсами, покрытыми майонезом, определенные продукты питания являются очевидным красным флагом холестерина. Однако, когда вы наполняете свой холодильник продуктами, которые позиционируются как полезные для здоровья, вы не ожидаете повышения уровня холестерина. По словам диетолога , пять, казалось бы, здоровых продуктов могут подвергнуть ваши артерии риску.Некоторые здоровые продукты также могут незаметно повышать уровень холестерина.125-граммовая банка греческого йогурта может содержать около 8,4 грамма насыщенных жиров, что делает этот полезный продукт одним из главных виновников.Кокосовое масло, помеченное как более здоровая альтернатива жирам без ущерба для вкуса, содержит большое количество насыщенных жиров: одна столовая ложка содержит целых 10 граммов.Около 140 граммов креветок содержат 210 мг холестерина, а одно большое яйцо содержит около 240 мг холестерина.употребление яиц следует ограничить до трех или четырех раз в неделю, а креветок — один или два раза в неделю.Батончики для здоровья, которые часто называют здоровой альтернативой завтраку или закуской, могут содержать очень большое количество сахара, в зависимости от конкретной марки.Ранее МедикФорум писал о вреде отказа от мяса.

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