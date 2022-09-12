Фасоль «значительно» снижает уровень холестерина - диетолог Пономарева

"Фасоль может быть полезна людям с высоким уровнем холестерина. Концентрация липопротеинов низкой плотности была значительно снижена в группах, получавших фасоль пинто и шелуху фасоли, по сравнению с группой, получавшей 15% жира", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Высокий уровень холестерина означает, что в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Это может создать накопление в кровеносных сосудах, что в конечном итоге приведет к серьезным заболеваниям, таким как сердечные приступы и инсульты. Есть много факторов, которые могут вызвать высокий уровень холестерина, включая физические упражнения, возраст и генетику.Диета часто является одной из основных причин. Поэтому тем, кто подвержен риску или страдает от высокого уровня холестерина, будет рекомендовано сократить потребление жирных, сладких и обработанных продуктов.Точно так же пациентам будет рекомендовано увеличить потребление других более здоровых продуктов.Фасоль устраняла высокий уровень холестерина, вызванный рационом с высоким содержанием насыщенных жиров, путем уменьшения синтеза холестерина в печени и абсорбции холестерина в кишечнике, эффекты, которые частично проявлялись корпусом.Ранее МедикФорум писал о том, что гипертония портит кости.