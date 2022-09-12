Фасоль «значительно» снижает уровень холестерина - диетолог Пономарева

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Фасоль «значительно» снижает уровень холестерина - диетолог Пономарева


Наша диета играет огромную роль в нашем здоровье. В то время как некоторые продукты могут подвергнуть вас большему риску развития определенных заболеваний, другие могут иметь противоположный эффект.

Высокий уровень холестерина означает, что в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Это может создать накопление в кровеносных сосудах, что в конечном итоге приведет к серьезным заболеваниям, таким как сердечные приступы и инсульты. Есть много факторов, которые могут вызвать высокий уровень холестерина, включая физические упражнения, возраст и генетику.


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Диета часто является одной из основных причин. Поэтому тем, кто подвержен риску или страдает от высокого уровня холестерина, будет рекомендовано сократить потребление жирных, сладких и обработанных продуктов.

Точно так же пациентам будет рекомендовано увеличить потребление других более здоровых продуктов. 

"Фасоль может быть полезна людям с высоким уровнем холестерина. Концентрация липопротеинов низкой плотности была значительно снижена в группах, получавших фасоль пинто и шелуху фасоли, по сравнению с группой, получавшей 15% жира", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.



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Фасоль устраняла высокий уровень холестерина, вызванный рационом с высоким содержанием насыщенных жиров, путем уменьшения синтеза холестерина в печени и абсорбции холестерина в кишечнике, эффекты, которые частично проявлялись корпусом.


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