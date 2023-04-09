Гастроэнтеролог Алисова назвала диету, которая снижает риск рака кишечника

С помощью этой диеты вы снижаете риск рака толстой кишки

"То, что вы не едите продукты животного происхождения, не означает, что вы едите здоровую пищу. Такие продукты, как фрукты, овощи, орехи, цельнозерновые продукты, высококачественные масла, кофе и чай", - говорит врач-гастроэнторолог Александра Алисова, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Здоровая растительная диета снижает риск на 22 процента

"Исследование показало, что у мужчин из категории здоровых растительных продуктов риск развития рака толстой кишки в течение жизни был на 22% ниже".

Красное мясо, много жира, почти полное отсутствие овощей и фруктов, мало физических упражнений и курение: все это факторы, наносящие вред мужскому здоровью и способствующие развитию рака толстой кишки. А какие еще они? Правильно, легко изменить. Помимо курения, нездоровое питание является одним из самых больших факторов риска колоректального рака.Этот риск можно свести к минимуму, изменив свои привычки в еде, особенно на растительную пищу. Здесь растительный не означает растительный. Как показало новое исследование, существует форма вегетарианской диеты, которая значительно снижает риск рака толстой кишки.В исследовании приняли участие 79 952 мужчины и 93 475 женщин, за которыми наблюдали более 19 лет. Цель исследования состояла в том, чтобы сравнить частоту случаев рака толстой кишки при различных диетах. Однако особенным в исследовании было его подразделение: сравнивались нездоровая и здоровая диеты, но обе они были исключительно растительными.Результат ясно показывает, что чисто растительная диета должна быть здоровой, чтобы оказывать положительное влияние на мужское здоровье. По сути, это означает употребление большого количества овощей, фруктов, продуктов с высоким содержанием клетчатки и цельнозерновых продуктов и отказ от сладких продуктов и продуктов из белой муки – в любом случае, мяса.Ранее МедикФорум писал о вреде отказа от мяса.

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