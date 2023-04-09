Диетолог Пономарева объяснила, почему яйца лучше есть вечером, а не утром

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Диетолог Пономарева объяснила, почему яйца лучше есть вечером, а не утром


Яйца содержат белок и питательные вещества и быстро готовятся. Но если вы ели яйца в основном на завтрак, вам следует пересмотреть свое решение. Исследователи обнаружили, что употребление яиц в разное время помогает лучше сбросить вес.


Если вы хотите похудеть, вы можете быстрее достичь своей цели с помощью богатой белком диеты. Белок стимулирует обмен веществ и способствует, среди прочего, поддержанию и наращиванию мышечной массы. Один продукт особенно хорош как источник белка: яйца. Тем не менее, яйцо на завтрак не лучший выбор для людей, которые хотят похудеть.

Почему люди так любят яйца?


Яйца полезны и могут быть приготовлены разными способами. Это делает их популярным блюдом для завтрака. Они также сохраняют чувство сытости в течение длительного времени и, следовательно, также могут предотвратить тягу к еде. Из-за высокого содержания белка яйца также являются идеальной закуской для похудения. В зависимости от размера яйцо содержит около шести граммов белка.


Яйца на завтрак помогут сбросить вес


Яйца на завтрак? 


Большинство знает яйца во всех вариантах завтрака. Будь то яйцо, сваренное вкрутую, омлет, яичница-болтунья или яйцо-пашот - многие люди едят эту пищу преимущественно утром. Яйца могут иметь еще более положительный эффект в разное время суток. 

Похудеть с помощью яиц


"Чтобы похудеть, яйца следует есть особенно вечером. С одной стороны, животные белки, как правило, легче усваиваются, чем растительные, и поэтому их следует есть больше вечером, чтобы обеспечить хороший ночной сон. С другой стороны, организму требуется много энергии, особенно во время сна, для расщепления белка. Это стимулирует сжигание жира, и килограммы падают сами по себе".

Яйца также помогают лучше спать. Большое количество белка в яйцах гарантирует, что уровень сахара в крови не будет колебаться. Это приводит к более глубокому и спокойному сну.


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