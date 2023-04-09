Диетолог Пономарева объяснила, почему яйца лучше есть вечером, а не утром

Почему люди так любят яйца?

Яйца на завтрак?

Похудеть с помощью яиц

"Чтобы похудеть, яйца следует есть особенно вечером. С одной стороны, животные белки, как правило, легче усваиваются, чем растительные, и поэтому их следует есть больше вечером, чтобы обеспечить хороший ночной сон. С другой стороны, организму требуется много энергии, особенно во время сна, для расщепления белка. Это стимулирует сжигание жира, и килограммы падают сами по себе".

Если вы хотите похудеть, вы можете быстрее достичь своей цели с помощью богатой белком диеты. Белок стимулирует обмен веществ и способствует, среди прочего, поддержанию и наращиванию мышечной массы. Один продукт особенно хорош как источник белка: яйца. Тем не менее, яйцо на завтрак не лучший выбор для людей, которые хотят похудеть.Яйца полезны и могут быть приготовлены разными способами. Это делает их популярным блюдом для завтрака. Они также сохраняют чувство сытости в течение длительного времени и, следовательно, также могут предотвратить тягу к еде. Из-за высокого содержания белка яйца также являются идеальной закуской для похудения. В зависимости от размера яйцо содержит около шести граммов белка.Большинство знает яйца во всех вариантах завтрака. Будь то яйцо, сваренное вкрутую, омлет, яичница-болтунья или яйцо-пашот - многие люди едят эту пищу преимущественно утром. Яйца могут иметь еще более положительный эффект в разное время суток.Яйца также помогают лучше спать. Большое количество белка в яйцах гарантирует, что уровень сахара в крови не будет колебаться. Это приводит к более глубокому и спокойному сну.Ранее МедикФорум писал о вреде отказа от мяса.

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