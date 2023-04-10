Оксолиновая мазь и зеленка: врач Комарова сообщила о вреде популярных средств

«Для защиты от вирусов следует промывать нос солевыми растворами, а не пользоваться мазью», - заявила Ольга Комарова.

«Все растворы, которые использовали раньше, могут навредить естественному заживлению пуповины», - предупредила специалист.

«Чем мазать раны и высыпания? Растворами каламина, ветригарда, поксклина. Они не только препятствуют присоединению вторичной инфекции, но и снимают зуд», - констатировала эксперт.

Оксолиновая мазь часто используется как средство борьбы с инфекциями, мазью обрабатывают носовую полость. По словам врача Комаровой, такое применение препарата ведет к склеиванию ресничек мерцательного эпителия. Благодаря их колебательным движениям происходит защищающая организм транспортировка слизи. Смазывая нос «оксолинкой», мы погружаем реснички в вязкую субстанцию, лишая возможности нормально функционировать. В этих условиях вирусам, пыли и другим загрязнителям из окружающей среды становится легче проникнуть в организм.Также, беседуя с «Лентой.ру», медик сообщила о вреде такого популярного средства как зеленка. В частности, Комарова заострила внимание на том, что спиртовым раствором бриллиантового зеленого не следует обрабатывать пуповину новорожденных детей.Также врач назвала вредным использование средства при заболевании ветряной оспой. Для медиков раскрас зеленкой лишь создает дополнительные затруднения в деле диагностики болезни (например, в таком случае можно пропустить присоединение вторичной инфекции).Кроме того, Комарова посоветовала не обрабатывать высыпания фукорцином.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему вредно стараться пить как можно больше воды.

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