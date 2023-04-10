Оксолиновая мазь и зеленка: врач Комарова сообщила о вреде популярных средств
Врач Ольга Комарова рассказала в интервью о вредных эффектах оксолиновой мази и зеленки.
Оксолиновая мазь часто используется как средство борьбы с инфекциями, мазью обрабатывают носовую полость. По словам врача Комаровой, такое применение препарата ведет к склеиванию ресничек мерцательного эпителия. Благодаря их колебательным движениям происходит защищающая организм транспортировка слизи. Смазывая нос «оксолинкой», мы погружаем реснички в вязкую субстанцию, лишая возможности нормально функционировать. В этих условиях вирусам, пыли и другим загрязнителям из окружающей среды становится легче проникнуть в организм.
«Для защиты от вирусов следует промывать нос солевыми растворами, а не пользоваться мазью», - заявила Ольга Комарова.
Также, беседуя с «Лентой.ру», медик сообщила о вреде такого популярного средства как зеленка. В частности, Комарова заострила внимание на том, что спиртовым раствором бриллиантового зеленого не следует обрабатывать пуповину новорожденных детей.
«Все растворы, которые использовали раньше, могут навредить естественному заживлению пуповины», - предупредила специалист.
Также врач назвала вредным использование средства при заболевании ветряной оспой. Для медиков раскрас зеленкой лишь создает дополнительные затруднения в деле диагностики болезни (например, в таком случае можно пропустить присоединение вторичной инфекции).
Кроме того, Комарова посоветовала не обрабатывать высыпания фукорцином.
«Чем мазать раны и высыпания? Растворами каламина, ветригарда, поксклина. Они не только препятствуют присоединению вторичной инфекции, но и снимают зуд», - констатировала эксперт.
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Ольга Комарова
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врач-педиатр
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