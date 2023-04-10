Терапевт Лебедева: неподходящая подушка для сна чревата появлением болей

«Это может приводить к напряжению, болям в шее и спине. Кроме того, наутро можно испытать головную боль», – констатировала медик.

«Чтобы таких проблем не возникало, важно выбирать высоту подушки по длине плеча», - сообщила специалист «Москве 24».

Врач Лебедева рассказала, что неспособность подушки должным образом поддерживать голову спящего человека чревата прогибом шейного отдела позвоночника, ведущего к смещению межпозвоночных дисков, раздражению нервных волокон.Еще одним опасным для здоровья последствие сна на неподходящей подушке терапевт Лебедева назвала снижение его качества. Плохой ночной сон, в свою очередь, мешает отдыху и «перезагрузке» головного мозга, позволяющей ему избавляться от вредных веществ. Кроме того, это негативно отражается на психосоциальных функциях, ведет к плохому настроению, утомляемости, снижению работоспособности, состоянию разбитости.Дарья Лебедева уточнила: если человек любит спать на боку, высота его подушки должна точно соответствовать размеру плеча. Если на спине – высота подушки должна быть меньше на два-четыре сантиметра. Тем, кто предпочитает спать на животе, нужно спать на очень низкой подушке.Что касается наполнителя, то подушки, содержащие перо и пух, способны оказаться провокаторами аллергии, дополнила эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как быстро может загрязняться постель, которая регулярно используется для сна.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.