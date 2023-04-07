Микробиолог Филип Тиерно рассказал, насколько грязной может быть постель

«Если мы слишком долго не моемся, микроскопические существа в складках постельного белья могут нанести вред нашему здоровью», - заметил Филип Тиерно.

«Всевозможные летающие в воздухе спальни частицы рано или поздно оседают на постели. Через неделю-две грязи становится так много, что ее можно обнаружить в дыхательных путях человека, который там спит», - сообщил ученый.

Ночной отдых должен длиться семь-восемь часов, чтобы организм мог оптимально восстановиться. Таким образом, в постели мы проводим практически треть своей жизни. Микробиолог из Нью-Йоркского университета Филип Тиерно заявил в интервью Business Insider: очень важно, чтобы ночной сон проходил в гигиеничной обстановке.Специалист отметил, что среднестатистический человек ежегодно выделяет в свою постель огромное количество пота, а также кожных чешуек, частиц респираторной слизи и других жидкостей организма. И чем в спальне теплее, тем интенсивнее происходят эти процессы, способствуя образованию грибков.Согласно исследованиям, в подушке, которая используется человеком без стирки больше двух лет, могут содержать до 17 различных видов грибков.Помимо собственных бактерий и грибков, в постель человека попадают и чужеродные микроорганизмы, утверждает микробиолог. В их списке шерсть и перхоть животных, пыль, пух, пыльца и плесень, носящиеся в воздухе. Кроме того, в спальном пространстве могут скапливаться частицы фекалий и химических текстильных средств.Филип Тиерно посоветовал регулярно менять и стирать постельное белье. Он предупредил, что сон в грязной постели может стать причиной появления симптомов астмы и аллергии даже у тех людей, которые не страдают этими болезнями. Как минимум белье в используемой постели должно заменяться раз в неделю независимо от того, насколько чистым оно выглядит.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую опасность для здоровья представляет постоянный ринит.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.