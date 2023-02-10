Три распространенные причины, которые объясняют усталость после сна

Хороший, качественный сон является основой для правильного функционирования организма, но многие люди жалуются, что утром, несмотря на сон, они чувствуют усталость и плохое настроение вместо положенного прилива энергии.Вот три наиболее распространенные причины этого состояния, по мнению ученых.Несколько исследований показали, что люди, которые перед сном используют электронные устройства, с трудом просыпаются утром, в отличие от тех, кто читает перед сном печатную бумажную книгу.Согласно имеющимся данным, синий свет, излучаемый смартфонами и планшетами, подавляет нормальную выработку мелатонина – гормона сна. Ради качественного сна медики советуют выключать все электронные устройства за полтора часа до сна.В целом, подчеркивают врачи, важно, чтобы человек спал ночью в условиях настоящей темноты, без попадания в комнату даже рассеянного света от домашних светильников или уличного освещения.Еще одна причина, которая объясняет усталость и разбитость после сна. Неподходящая подушка способствует искривлению позвоночника, болям в шее, головным болям.Специалисты напоминают: подушка должна поддерживать голову и шею, но не плечи. Ее высота должна совпадать с шириной плеча. Людям, которые предпочитают спать на спине, лучше избегать подушки под головой.Одна из худших – на животе. Из-за нее утром можно проснуться с болью в шее, особенно если подушка слишком высокая или слишком низкая. Также неправильное положение тела во сне может вызывать боль в плече (например, если человек спит на боку, положив голову на руку), или боль в пояснице (после сна на животе).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дискомфорт в правом подреберье может говорить о серьезных проблемах с печенью.

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