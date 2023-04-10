Нефролог Есаян: бессимптомная болезнь почек может стать «тихим убийцей»

«Исследования показали, что у 13% россиян присутствует та или иная степень ХБП, но большинство из них даже не подозревают об этом».

Нефролог Есаян заявил, что наличие хронической болезни почек (ХБП) может быть фактором, серьезно подрывающим общее здоровье. При этом почечная патология часто протекает без специфических симптомов, и пострадавшие люди не догадываются, что подвергаются серьезному риску.По словам врача, будучи бессимптомной, болезнь почек может оказаться «тихим убийцей», спровоцировав развитие необратимых нарушений.Беседуя с порталом «Клопс», нефролог Ашот Есаян подчеркнул , что своевременно обнаружить почечное заболевание позволяют периодические профилактические проверки в медучреждениях. Такие обследования он назвал важными в первую очередь для пожилых людей.Врач Есаян напомнил, что активное развитие болезни почек может происходить в тех случаях, когда имеются диабет, хронические нарушения в сердечно-сосудистой системе. Помимо этого, почки страдают из-за потребления большого количества соли, белковой пищи, а также курения и бесконтрольного использования лекарств.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую опасность для организма может таить в себе использование мочегонных препаратов.

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