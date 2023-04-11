Что такое экранная мигрень и как она проявляется?

«Некоторые люди обладают чувствительной нервной системой, которая болезненно воспринимает свет. Такая чувствительность усиливает склонность к возникновению экранной мигрени – например, после работы за компьютером»

односторонние головные боли

пульсирующая боль (особенно в передней части головы)

головокружение

тошнота.

«Многие люди не знают, что естественная линия взгляда не направлена вперед, то есть горизонтальна на уровне глаз, а слегка наклонена вниз. Поэтому верхний край экрана должен быть как минимум на 10 см (примерно на ширину ладони) ниже уровня глаз», - дал совет специалист.

Мы все окружены устройствами со светящимися экранами. Работа многих людей связана с постоянным смотрением в монитор компьютера, вдобавок почти все с разными целями интенсивно используют свои смартфоны. Именно с этими особенностями образа жизни врачи связывают возникновение экранных мигреней.Дон Бьюз, профессор неврологии Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, рассказал в интервью:Кроме того, провоцировать и усугубить мигрень способны яркие потолочные светильники. В помещении, по мнению специалистов, полезнее практиковать менее резкий теплый свет – такой, как от настольных ламп.В свою очередь, исследования Гарвардской медицинской школы в Бостоне показали, что усиливать боль при мигрени может синий свет – именно такой льется на нас с экранов ПК и смартфонов. Для защиты от него ученые предлагают активировать ночной режим гаджетов – это меняет цветовую температуру дисплея и отключает синие пиксели, свечение которых вызывает головные боли.Симптомы экранной мигрени:Невролог Владимир Ерохин рекомендует во время работы за светящимся экраном делать регулярные перерывы – не менее чем на пять минут каждые 45 минут.Кроме того, значение имеет положение экрана – чем больше он бликует, тем выше вероятность заполучить мигрень.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как проявляется опасное воспаление сердечной мышцы – острый миокардит

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