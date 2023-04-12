Кардиолог Кулакова рассказала о простых действиях, помогающих при аритмии

«Опасное для жизни состояние при брадикардии возникает, когда головокружение усиливается, появляются эпизоды потери сознания, давление становится ниже 100 на 60, а пульс – менее 40 ударов в минуту. В этом случае надо вызывать скорую», - рассказала Евгения Кулакова «Москве 24».

Обеспечить приток свежего воздуха, открыть окно.

Умыться прохладной водой или положить на лоб охлажденную ткань, полотенце.

Лечь, расстегнуть одежду – шея и грудь не должны ничем сдавливаться.

Принять какое-нибудь успокоительное средство.

Принять антиаритмические препараты (но только если они назначались раньше врачом).

Очень высокий пульс (до120 ударов).

Головокружение.

Темнота в глазах.

Одышка, ощущение нехватки воздуха.

Сильная боль в области груди.

Бледность.

Потливость.

Аритмия означает нарушение сердцебиения – оно может замедляться или, наоборот, становится учащенным. Человек в такой момент испытывает дискомфорт, неприятные симптомы, в зависимости от тяжести возникшей аритмии. Помочь себе самостоятельно при этом возможно – при условии, что плохое самочувствие не стало критическим.Данный тип аритмии характеризуется медленным сердцебиением – менее 60 ударов за минуту. Часто брадикардия не вызывает серьезного недомогания, но также ей бывают свойственны сильная слабость, головокружение.Кардиолог Кулакова рассказала о простых действиях, помогающих улучшить самочувствие, – в положении лежа на спине нужно приподнять ноги (можно положить валик). Конечности должны находиться выше сердца.Эта разновидность аритмии характеризуется частыми ударами – более 90 в минуту. Какие простые действия помогают при учащенном сердцебиении?Кардиолог Кулакова подчеркнула, что при длительной тахикардии (не проходит за 30 минут) пострадавшему человеку нужна помощь врачей.Другие признаки, возникающие при тахикардии, которые требуют вызова скорой помощи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с помощью каких простых действий можно замедлить старение своего организма.

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