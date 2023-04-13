Боль в ключице может говорить о серьезных заболеваниях, включая рак

«Боль в области ключицы или плеча иногда может быть единственным проявлением доброкачественной язвы желудка», - заявили университетские исследователи.

«Состояние, называемое дистальным остеолизом ключицы, тоже может быть причиной болей в ключице – это когда небольшие переломы или трещины развиваются на конце ключицы, ближайшем к плечу».

Ключица – это длинная тонкая кость, которая находится в верхней части груди чуть ниже шеи в направлении каждого плеча. В некоторых случаях боль в ключице может указывать на язву желудка, сообщило издание The Sun, ссылаясь на данные Медицинского центра Университета Вирджинии.Другими признаками язвы желудка являются жгучая боль в центре живота, расстройство желудка, изжога и кислотный рефлюкс, потеря аппетита и веса, отрыжка или вздутие живота после употребления жирной пищи.Помимо этого, боль в ключице может говорить о других серьезных заболеваниях, включая рак.По данным Школы медицины Джонса Хопкинса, возникновение боли в ключице может быть симптомом перикардита – воспаления перикарда, мембраны, удерживающей сердце на месте. Человек с этой патологией может испытывать острую боль в груди, которая особенно сильно ощущается за грудиной, иногда – под ключицей, шеей и левым плечом.В случае сломанной ключицы боль начинается внезапно и усиливается при попытке двигаться. Также можете почувствовать или услышать скрежет или щелчки, отек, онемение рук.Это может произойти, если ключица смещается и оказывает давление на кровеносные сосуды или нервы между костью и ребром. Синдром может вызывать боль в шее и плече, которая распространяется на руку, покалывание и слабость в руке.Он является наиболее распространенным типом артрита, при котором суставы становятся болезненными и тугоподвижными, могут издавать треск при движении.Злокачественные заболевания не является распространенной причиной боли в ключице, но иногда она может говорить о развитии нейробластомы, довольно редкого типа рака, который в основном поражает маленьких детей. Опухоль возникает в одном из надпочечников над почками или в нервной ткани, которая проходит вдоль спинного мозга в области шеи, груди, живота или таза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут проявляться потливостью, усиливающейся ночью.

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