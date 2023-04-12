Терапевт Фостер: ночную потливость часто вызывают эндокринные и гормональные нарушения

«Если повышенное выделение пота по ночам продолжается в течение нескольких недель, следует обратиться к врачу», - констатировал специалист.

Болезни щитовидной железы.

Диабет.

Апноэ во сне.

Кислотный рефлюкс.

Менопауза (у женщин).

Андропауза (у мужчин).

Алкоголизм.

«В редких случаях ночная потливость говорит о развитии опухолей», - дополнил врач.

Врач рассказал в интервью газете The Sun, какие патологии организма могут вызывать интенсивное выделение пота по ночам. Говоря о медицинских причинах ночной потливости, Джефф Фостер заметил, что условно их можно разделить на две категории: психологическую и физиологическую. Психологический фактор интенсивного потоотделения обычно подразумевает, что человек подвержен стрессу, тревожности, повышенному беспокойству, и в его организме повышен уровень специфических, так называемых стрессовых гормонов (например, кортизола или адреналина).В то же время, заметил врач, ночная потливость, обусловленная нестабильным психоэмоциональным состоянием, обычно не бывает продолжительной.Фостер добавил, что ночную потливость часто вызывают эндокринные и гормональные нарушения, которые могут возникать в связи с возрастными изменениями организма или развитием некоторых заболеваний. Терапевт перечислил возможные причины обильного пота в ночные часы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие патологии может указывать острая тяга к сладкому.

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