Терапевт Фостер: ночную потливость часто вызывают эндокринные и гормональные нарушения
Заболевания, при которых возникают эндокринные и гормональные нарушения, нередко становятся причиной сильной ночной потливости, заявил британский терапевт Джефф Фостер.
Врач рассказал в интервью газете The Sun, какие патологии организма могут вызывать интенсивное выделение пота по ночам. Говоря о медицинских причинах ночной потливости, Джефф Фостер заметил, что условно их можно разделить на две категории: психологическую и физиологическую. Психологический фактор интенсивного потоотделения обычно подразумевает, что человек подвержен стрессу, тревожности, повышенному беспокойству, и в его организме повышен уровень специфических, так называемых стрессовых гормонов (например, кортизола или адреналина).
В то же время, заметил врач, ночная потливость, обусловленная нестабильным психоэмоциональным состоянием, обычно не бывает продолжительной.
«Если повышенное выделение пота по ночам продолжается в течение нескольких недель, следует обратиться к врачу», - констатировал специалист.
Фостер добавил, что ночную потливость часто вызывают эндокринные и гормональные нарушения, которые могут возникать в связи с возрастными изменениями организма или развитием некоторых заболеваний. Терапевт перечислил возможные причины обильного пота в ночные часы.
- Болезни щитовидной железы.
- Диабет.
- Апноэ во сне.
- Кислотный рефлюкс.
- Менопауза (у женщин).
- Андропауза (у мужчин).
- Алкоголизм.
«В редких случаях ночная потливость говорит о развитии опухолей», - дополнил врач.
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