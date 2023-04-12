Терапевт Фостер: ночную потливость часто вызывают эндокринные и гормональные нарушения

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проблемы с ночным сном

Заболевания, при которых возникают эндокринные и гормональные нарушения, нередко становятся причиной сильной ночной потливости, заявил британский терапевт Джефф Фостер.

Врач рассказал в интервью газете The Sun, какие патологии организма могут вызывать интенсивное выделение пота по ночам. Говоря о медицинских причинах ночной потливости, Джефф Фостер заметил, что условно их можно разделить на две категории: психологическую и физиологическую. Психологический фактор интенсивного потоотделения обычно подразумевает, что человек подвержен стрессу, тревожности, повышенному беспокойству, и в его организме повышен уровень специфических, так называемых стрессовых гормонов (например, кортизола или адреналина).

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В то же время, заметил врач, ночная потливость, обусловленная нестабильным психоэмоциональным состоянием, обычно не бывает продолжительной.

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«Если повышенное выделение пота по ночам продолжается в течение нескольких недель, следует обратиться к врачу», - констатировал специалист.

Фостер добавил, что ночную потливость часто вызывают эндокринные и гормональные нарушения, которые могут возникать в связи с возрастными изменениями организма или развитием некоторых заболеваний. Терапевт перечислил возможные причины обильного пота в ночные часы.
  • Болезни щитовидной железы.
  • Диабет.
  • Апноэ во сне.
  • Кислотный рефлюкс.
  • Менопауза (у женщин).
  • Андропауза (у мужчин).
  • Алкоголизм.
«В редких случаях ночная потливость говорит о развитии опухолей», - дополнил врач.

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