Невролог Алехина: нарушения режима сна приводит к кластерным головным болям

кластерная головная боль и

мигрень

"Исследователи обнаружили, что 70,5% людей с кластерными головными болями испытывают их в одно и то же время суток. Обычно между 9 вечера и 3 часа ночи. Также чаще встречается весной и осенью", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Данные свидетельствуют о том, что оба расстройства головной боли имеют строго циркадный характер на нескольких уровнях, особенно кластерная головная боль».

Около 70 процентов населения периодически страдают головных болей. Женщины болеют чаще, чем мужчины. Ученые исследовали, в какой степени играет роль так называемый циркадный ритм, также известный в просторечии как внутренние часы.Циркадный ритм обычно длится 24 часа. Типичным примером является цикл сна-бодрствования. На процессы в организме влияют гормоны, а также внешние факторы, такие как свет. Например, дневной свет и темнота, а также выброс гормона сна мелатонина влияют на цикл сна и бодрствования.Исследователи оценили 72 исследования головной боли. Цель состояла в том, чтобыодносторонние, очень сильные болевые приступы, особенно в области за глазами, в области лба и висков. Если не лечить, это может длиться от 15 до 180 минут.— это приступообразная головная боль, которая возвращается через нерегулярные промежутки времени. Он часто возникает односторонне на одной стороне головы, но может распространяться и на другую сторону головы. Приступы мигрени могут длиться от нескольких часов до трех дней.Связь с циркадным ритмом также была обнаружена у 50,1% страдающих мигренью. Приступы были наиболее сильными днем, но очень редко ночью между 23:00 и 7:00. Кроме того, мигрени чаще возникают в период с апреля по октябрь.Также было обнаружено, что у людей с мигренью низкий уровень мелатонина даже во время приступа.Ранее МедикФорум писал о признаках гормональных нарушений.

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