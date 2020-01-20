Свет и циркадный ритм: сон с телевизором приводит к увеличением веса
После долгого рабочего дня многие люди любят посмотреть телевизор прежде чем заснуть. Однако, если вы заснете, оставив телевизор включенным, это может привести к негативным последствиям для вашего здоровья.
Исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, показало, что воздействие искусственного света во время сна может влиять на увеличение веса у женщин. Это первое исследование, которое обнаружило такую связь, и результаты показывают, что отключение света перед сном может значительно снизить вероятность ожирения.
«Хотя плохой сон сам по себе был связан с ожирением и увеличением веса, он не объяснял взаимосвязи между воздействием искусственного света во время сна и весом», - сказал доктор философии Дейл Сэндлер, руководитель эпидемиологического отдела в NIEHS, старший и соответствующий специалистам.
Искусственный свет - проблема мегаполисовСоавтор Чандра Джексон, глава по социальным и экологическим детерминантам Health Equity Group, отметил, что люди, живущие в городских условиях, часто испытывают постоянное искусственное освещение ночью, и это следует учитывать. Искусственные источники света, такие как неоновые огни магазина, уличные фонари могут подавлять действие гормона сна мелатонина и нарушать естественный 24-часовой цикл циркадных ритмов свет-темнота.
«Люди генетически адаптированы к естественной среде, состоящей из солнечного света днем и темноты ночью», - сказал Джексон. - «Воздействие искусственного света ночью может изменить гормоны и другие биологические процессы таким образом, чтобы повысить риск таких заболеваний, как ожирение».
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