Свет и циркадный ритм: сон с телевизором приводит к увеличением веса

«Хотя плохой сон сам по себе был связан с ожирением и увеличением веса, он не объяснял взаимосвязи между воздействием искусственного света во время сна и весом», - сказал доктор философии Дейл Сэндлер, руководитель эпидемиологического отдела в NIEHS, старший и соответствующий специалистам.

Искусственный свет - проблема мегаполисов

«Люди генетически адаптированы к естественной среде, состоящей из солнечного света днем и темноты ночью», - сказал Джексон. - «Воздействие искусственного света ночью может изменить гормоны и другие биологические процессы таким образом, чтобы повысить риск таких заболеваний, как ожирение».