Вирусолог Волчков: эпидемия птичьего гриппа H3N8 превзойдет смертностью коронавирус

«Иммунитета к H3N8 у людей нет вообще никакого. Тут никакие вакцины и истории болезни другими формами гриппа не помогут», - заявил эксперт.

«Главный вопрос заключается в том, сколько мутаций нужно пережить вирусу, чтобы передаваться от человека к человеку. В среднем для этого необходимо, как минимум, от пяти до восьми ключевых мутаций», - объяснил вирусолог «Газете.Ru».

«Уровень летальности у H3N8 будет на порядок выше, чем при SARS-CoV-2, вызвавшем нынешнюю пандемию», - констатировал ученый.

На днях стало известно, что заражение новым штаммом птичьего гриппа H3N8 впервые привело к смерти человека – в Китае скончалась инфицированная им женщина. Вирусолог Волчков заметил в интервью, что заражение этой разновидностью птичьего гриппа может быть летальным из-за отсутствия иммунитета.Насколько велик риск того, что новый штамм может вызвать эпидемию, не уступающую масштабами предыдущим? По словам Волчкова, о вероятности эпидемии можно говорить только если грипп, передающийся человеку от животных или птиц, обретет возможность передаваться от одних людей другим.Он добавил, что мутации нового штамма, от которого умерла женщина, могли (теоретически) осуществиться в ее организме. Вероятность этого специалист оценил как весьма небольшую. Также, по его мнению, является загадкой то, как могло произойти заражение штаммом H3N8, унесшего жизнь женщины в Китае.Тем не менее, если окажется, что этот подтип птичьего гриппа все же мутировал и обрел способность распространяться в человеческой популяции, новая масштабная эпидемия действительно может накрыть планету. Волчков убежден, что в это случае эпидемия птичьего гриппа H3N8 превзойдет смертностью коронавирусные жертвы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что корью можно заразиться , просто проехав в лифте.

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