Вирусолог Волчков: эпидемия птичьего гриппа H3N8 превзойдет смертностью коронавирус
Вирусолог Павел Волчков: если из-за нового вируса гриппа H3N8 разразится эпидемия, показатели смертности будут самыми высокими.
На днях стало известно, что заражение новым штаммом птичьего гриппа H3N8 впервые привело к смерти человека – в Китае скончалась инфицированная им женщина. Вирусолог Волчков заметил в интервью, что заражение этой разновидностью птичьего гриппа может быть летальным из-за отсутствия иммунитета.
«Иммунитета к H3N8 у людей нет вообще никакого. Тут никакие вакцины и истории болезни другими формами гриппа не помогут», - заявил эксперт.
Насколько велик риск того, что новый штамм может вызвать эпидемию, не уступающую масштабами предыдущим? По словам Волчкова, о вероятности эпидемии можно говорить только если грипп, передающийся человеку от животных или птиц, обретет возможность передаваться от одних людей другим.
«Главный вопрос заключается в том, сколько мутаций нужно пережить вирусу, чтобы передаваться от человека к человеку. В среднем для этого необходимо, как минимум, от пяти до восьми ключевых мутаций», - объяснил вирусолог «Газете.Ru».
Он добавил, что мутации нового штамма, от которого умерла женщина, могли (теоретически) осуществиться в ее организме. Вероятность этого специалист оценил как весьма небольшую. Также, по его мнению, является загадкой то, как могло произойти заражение штаммом H3N8, унесшего жизнь женщины в Китае.
Тем не менее, если окажется, что этот подтип птичьего гриппа все же мутировал и обрел способность распространяться в человеческой популяции, новая масштабная эпидемия действительно может накрыть планету. Волчков убежден, что в это случае эпидемия птичьего гриппа H3N8 превзойдет смертностью коронавирусные жертвы.
«Уровень летальности у H3N8 будет на порядок выше, чем при SARS-CoV-2, вызвавшем нынешнюю пандемию», - констатировал ученый.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что корью можно заразиться, просто проехав в лифте.
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Павел Волчков
Медицина
вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ
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