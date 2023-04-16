Желание есть шоколад говорит о дефицита магния - нутрициолог Строков

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Желание есть шоколад говорит о дефицита магния - нутрициолог Строков


Тяжелые случаи дефицита магния могут привести к судорогам, учащенному сердцебиению и изменениям личности, среди других симптомов.


Организм нуждается в определенных витаминах и минералах, чтобы функционировать в меру своих возможностей. Большинство необходимых нам питательных веществ мы можем получить с пищей. Однако в некоторых случаях мы можем стать дефицитными , подвергая себя потенциальным рискам для здоровья.

Магний является одним из таких минералов, необходимых для таких функций, как построение крепких костей, регулирование уровня сахара в крови, а также функции мышц и нервов.

Он содержится в растительных продуктах, таких как бобовые, темно-зеленые листовые овощи, орехи, семена, цельнозерновые и обогащенные злаки. А также в рыбе, птице и говядине.

«Тяга к шоколаду может означать, что организм требует повышения уровня магния. Шоколад, особенно темный, является одним из продуктов, содержащих магний из-за высокого содержания какао. Чем темнее шоколад, тем больше ценного минерала в нем содержится», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Он сказал, что употребление определенного количества шоколада может помочь повысить уровень магния.

«Большая плитка темного шоколада может покрыть более 70 процентов суточной потребности в магнии».


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Тем не менее, сладкое лакомство следует употреблять в умеренных количествах, потому что оно очень калорийно.

«Есть более здоровые альтернативы, такие как тыквенные семечки, миндаль, бананы, инжир или шпинат, которые можно использовать для покрытия суточной потребности в магнии».


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Магний является важным минералом и необходим для более чем 300 ферментативных реакций в организме.

Некоторые из ранних признаков дефицита магния:
  • Усталость
  • Потеря аппетита
  • Мышечные спазмы
  • Тошнота
  • Жесткость
  • Слабость

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