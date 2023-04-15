Симптомы рака легких: 3 признака, что вам нужно немедленно обратиться к врачу

«Существует два основных типа рака легких: первичный и вторичный. Первичный рак легких начинается в легких, и существуют различные типы первичного рака легких, наиболее распространенным из которых является немелкоклеточный рак легких. Вторичный рак легких начинается в другом месте тела, но распространяется на легкие», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Симптомы рака легких

«Многие люди с раком легких сначала не имеют никаких симптомов, или иногда ранние симптомы могут быть незначительными, такими как кашель или ощущение легкой одышки. Другие признаки, на которые следует обратить внимание, включают чувство усталости больше, чем обычно, боль в груди, необъяснимую потерю веса и потерю аппетита».

Факторы риска рака легких

Хотя курение является основной причиной рака легких, на долю которого приходится около 70 процентов случаев, он все же может развиваться у некурящих. Поэтому важно с осторожностью относиться к любому из симптомов заболевания.как можно скорее обратитесь к своему врачу, особенно если вам больше 40 лет.Курение является основной причиной рака легких, хотя у вас также может развиться рак легких, если вы никогда не курили. Ваш риск рака легких зависит от того, сколько вы курите, как долго вы курите и когда вы начали курить. Это также зависит от того, какой тип сигарет вы курите.Вы подвергаетесь более высокому риску развития рака легких, если регулярно вдыхаете табачный дым других людей (пассивное курение), поэтому лучше не допускать курения в окружающей среде.Хотя это гораздо чаще встречается у пожилых людей (часто в возрасте 65 лет и старше), все же возможно развитие рака легких в более молодом возрасте.Ранее МедикФорум писал об эпидемии птичьего гриппа.

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