Какие болезни могут скрываться за нарушениями сна: врач Хомяков
Неврозы, сердечно-сосудистые патологии и диабет были названы врачом Сергеем Хомяковым среди тех факторов, которые ведут к нарушениям сна.
В интервью врача Сергея Хомякова были перечислены болезни, способные вызывать у людей нарушения сна. В их ряду оказались следующие нарушения.
- Сердечно-сосудистые болезни.
- Депрессия.
- Невроз.
- Сахарный диабет.
- Тиреотоксикоз.
- Гипотиреоз.
- Астма.
- Апноэ во сне.
- Ожирение.
- Гиперацидный гастрит.
- Болезни мочевыводящих путей.
- Болезни почек.
Врач также объяснил, какие критерии обычно присущи качественному сну – одним из них, например, является отсутствие проблем с засыпанием.
«Сон длится до 7–8 часов и сопровождается 7–15 короткими пробуждениями, которые длятся несколько секунд. После такого отдыха человек ощущает бодрость, свежесть и не испытывает желания поспать в течение суток», - внес ясность эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что то, в какой позе спит человек, влияет на его зубы, прикс, форму лица:
Сергей Хомяков
Здоровье
доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва»
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