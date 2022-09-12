Какие болезни могут скрываться за нарушениями сна: врач Хомяков

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бессонница

Неврозы, сердечно-сосудистые патологии и диабет были названы врачом Сергеем Хомяковым среди тех факторов, которые ведут к нарушениям сна.

В интервью врача Сергея Хомякова были перечислены болезни, способные вызывать у людей нарушения сна. В их ряду оказались следующие нарушения.
  • Сердечно-сосудистые болезни.
  • Депрессия.
  • Невроз.
  • Сахарный диабет.
  • Тиреотоксикоз.
  • Гипотиреоз.
  • Астма.
  • Апноэ во сне.
  • Ожирение.
  • Гиперацидный гастрит.
  • Болезни мочевыводящих путей.
  • Болезни почек.
Кроме того, вызвать проблем с засыпанием, бессонницу может слишком поздний плотный прием пищи, добавил медик. Другой причиной плохого ночного сна, по словам Хомякова, может стать воздействие внешних причин в виде шума, света, запахов, недостатка кислорода в помещение, смены часовых поясов.

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Врач также объяснил, какие критерии обычно присущи качественному сну – одним из них, например, является отсутствие проблем с засыпанием.

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«Сон длится до 7–8 часов и сопровождается 7–15 короткими пробуждениями, которые длятся несколько секунд. После такого отдыха человек ощущает бодрость, свежесть и не испытывает желания поспать в течение суток», - внес ясность эксперт.

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Сергей Хомяков
Сергей Хомяков
Здоровье
доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва»
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