Какие болезни могут скрываться за нарушениями сна: врач Хомяков

Сердечно-сосудистые болезни.

Депрессия.

Невроз.

Сахарный диабет.

Тиреотоксикоз.

Гипотиреоз.

Астма.

Апноэ во сне.

Ожирение.

Гиперацидный гастрит.

Болезни мочевыводящих путей.

Болезни почек.

«Сон длится до 7–8 часов и сопровождается 7–15 короткими пробуждениями, которые длятся несколько секунд. После такого отдыха человек ощущает бодрость, свежесть и не испытывает желания поспать в течение суток», - внес ясность эксперт.