Это рак? Пять признаков того, что вздутие живота может быть чем-то серьезным

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вздутие живота

Вздутие живота является распространенным недомоганием, поэтому на него часто не обращают внимания.

Согласно статистике, только около трети людей, у которых регулярно происходит вздутие живота, считают нужным обратиться к врачу. Действительно, зачастую вздутие вызывается тривиальными причинами временного характера – несварением, влиянием гормонов и рутинного стресса. Но данное состояние далеко не всегда безобидно, оно также вполне может быть признаком чего-то серьезного.

Пять признаков могут говорить о том, что вздутие живота требует консультации с врачом.

Боль. Одна из опасных причин вздутия живота у женщин – рак яичников. Когда раковые клетки начинают блокировать лимфатическую дренажную систему, в животе может накапливаться жидкость: данное состояние известно как асцит.

Учащенное мочеиспускание. По словам врача-гинеколога Татьяны Коледовов, необычные проблемы с кишечником или мочеиспусканием наряду с вздутием живота тоже могут быть признаком рака яичников. В частности, при развитии опухоли возникают плохо контролируемые позывы срочно посетить туалет.

Стойкое вздутие живота. В том случае, если оно длится более двух недель в месяц, нужно обязательно записаться на прием врачу.

Изменения аппетита. При появлении опухолей в области живота нередко происходит изменение аппетита, возникает быстрое насыщение, длительное нежелание есть – все это

Медики назвали вздутие живота одним из признаков опасного сердечного нарушения


Утомляемость. Вздутие живота может быть признаком застойной сердечной недостаточности. По данным AHA, дополнительно при этом будут ощущаться быстро возникающая утомляемость, одышка, учащенное сердцебиение.

Вздутие живота: 5 признаков, что это может быть чем-то серьезным


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