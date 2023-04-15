Эндокринолог Яушева: пять причин объясняют лишний вес вопреки попыткам худеть

Бывают случаи, когда лишний вес возникает вопреки попыткам худеть. Будь то упражнения или контроль калорий – в такой ситуации кажется, что не помогает ничто из тех мер, которые обычно содействуют похудению. Эндокриноолог Яушева назвала в беседе с «МедикФорум» несколько причин, связанных со здоровьем, которые могут быть причиной «необъяснимого» увеличения веса.Он означает недостаточное количество гормонов щитовидной железы – помимо упрямого лишнего веса его другими симптомами являются усталость, сухость кожи, истончение и поредение волос. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются женщины.В случае этого эндокринного заболевания женские гормоны не вырабатываются должным образом. Этот дисбаланс приводит не только к появлению лишних килограммов, но и к нерегулярным менструациям, болям, акне, увеличению лица.В состоянии депрессии, стресса, тревожности в теле может возникать настоящий «гормональный хаос». Люди бездумно едят нездоровую пищу, чтобы справиться со своими чувствами, – результатом этого становится лишний вес.По словам врача, опухоли, возникающие в матке или яичниках, могут развиваться внутри многие годы. Этот процесс сопровождается вздутием, отеком живота, увеличением фигуры в объемах. Другие возможные признаки – боли в спине, кровотечения, болезненные половые сношения, запоры.При недосыпе нарушается баланс гормонов, регулирующих чувство голода: становится высоким, уровень грелина, провоцирующего острый аппетит, и одновременно снижается уровень лептина, гормона насыщения. Люди, которые спят недостаточно, часто бывают подвержены неконтролируемому перееданию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает очищению кишечника от токсинов.

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