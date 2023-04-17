Крепкий скелет и мышечная масса: витамин С необходим после 50 лет

«Потребление витамина С позитивно влияет на мышечную массу, поскольку он помогает защитить клетки и ткани организма от потенциально вредных веществ, свободных радикалов. Свободные радикалы могут способствовать разрушению мышц, что ускоряет старение», - рассказала профессор Медицинской школы Норвич Айлса Уэлч.

Ученые отмечают, что ежегодно десятки миллионов человек во всем мире старше 50 лет начинают страдать от саркопении – возрастной потери мышечной и скелетной массы. Согласно научному исследованию, укреплению и защите мышечной массы от износа, возникающего при старении, может помочь увеличение потребления витамина С. Учеными, представляющими Университет Восточной Англии (UEA), было установлено, что люди этого возраста, получающие достаточное количество витамина С из цитрусовых, ягод и овощей, имеют лучшее здоровье скелета и мышечную массу.Исследователями были изучены данные о более чем 13 000 человек возрастом от 42 до 82 лет. Ученые проанализировали их потребление витамина С и сопоставили полученный результат с количеством витамина С в крови участников и состоянием их мышечной массы. Эксперты обнаружили, что люди с самым высоким содержанием витамина С в рационе или крови имели наибольшую мышечную массу по сравнению с людьми с самым низким его содержанием.По словам профессора Айлсы Уэлч, витамин С важен для здоровья мышц у пожилых мужчин и женщин, а также может быть полезен для борьбы с саркопенией. Ученые рекомендуют следить за его достаточным количеством в рационе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты оказывают наиболее значительное влияние на развитие диабета 2 типа.

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