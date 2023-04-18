Врач Захарова предупреждает: утренний кофе вреднее, чем вы думаете

Вот почему кофе - не лучшая идея

"Кофе сразу после пробуждения может вызвать у вас беспокойство и нервозность. Те, кто полагаются на этот напиток, должны подождать несколько часов после пробуждения, прежде чем тянуться за чашкой", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.





Кофеин и кортизол – стресс в организме

"Если вы добавите к этому ощущению тела кофеин, это состояние еще более усилится. Кофе следует пить, когда организм вырабатывает меньше кортизола, примерно через три-четыре часа после пробуждения".

Кофеин долго остается в организме

До первой за день дымящейся чашки кофе у многие люди не способные к эффективному физическому и умственному труду. Так что утром большинство людей первым делом отправляются на кухню, где уже ждет долгожданный кофеиновый кайф.Однако пытаться взбодрить себя чашкой крепкого кофе сразу после пробуждения — не такая уж хорошая идея.Причина этого проста: сразу после пробуждения по телу течет гормон стресса кортизол. Это в любом случае заставляет вас чувствовать себя беспокойно.Поэтому утренний кофе следует пить позже утром.Независимо от того, когда вы получаете утренний заряд энергии, кофеин в любой форме должен быть запрещен вечером. Хотя эффект достигает своего пика уже через 30-60 минут после употребления, вещество остается в организме намного дольше и может не давать вам уснуть до шести часов.Следовательно, после полудня следует избегать употребления кофе и других напитков. Любой, кто чувствителен к высоким дозам кофеина или просто не любит вкус кофе, также может переключиться на здоровые альтернативы, такие как зеленый чай.Ранее МедикФорум писал о дефиците магния.

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