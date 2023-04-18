Врач Захарова предупреждает: утренний кофе вреднее, чем вы думаете

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Врач Захарова предупреждает: утренний кофе вреднее, чем вы думаете


Первый глоток теплого кофе с утра – незаменимая польза для многих. Но врач объясняет, какие подводные камни это может иметь в ранний час.


До первой за день дымящейся чашки кофе у многие люди не способные к эффективному физическому и умственному труду. Так что утром большинство людей первым делом отправляются на кухню, где уже ждет долгожданный кофеиновый кайф.

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Однако пытаться взбодрить себя чашкой крепкого кофе сразу после пробуждения — не такая уж хорошая идея.

"Кофе сразу после пробуждения может вызвать у вас беспокойство и нервозность. Те, кто полагаются на этот напиток, должны подождать несколько часов после пробуждения, прежде чем тянуться за чашкой", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.



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Кофеин и кортизол – стресс в организме


Причина этого проста: сразу после пробуждения по телу течет гормон стресса кортизол. Это в любом случае заставляет вас чувствовать себя беспокойно.

"Если вы добавите к этому ощущению тела кофеин, это состояние еще более усилится. Кофе следует пить, когда организм вырабатывает меньше кортизола, примерно через три-четыре часа после пробуждения".


Поэтому утренний кофе следует пить позже утром. Между девятью и одиннадцатью утра — лучшее время.



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Кофеин долго остается в организме


Независимо от того, когда вы получаете утренний заряд энергии, кофеин в любой форме должен быть запрещен вечером. Хотя эффект достигает своего пика уже через 30-60 минут после употребления, вещество остается в организме намного дольше и может не давать вам уснуть до шести часов. 

Следовательно, после полудня следует избегать употребления кофе и других напитков.  Любой, кто чувствителен к высоким дозам кофеина или просто не любит вкус кофе, также может переключиться на здоровые альтернативы, такие как зеленый чай.


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